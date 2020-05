Reapertura de comercios: Los shoppings no abrirán el lunes

Después de un largo tiempo de aislamiento, la provincia comenzará la flexibilización de las actividades comerciales. El gobierno de Tucumán estaba analizando los pedidos de los sectores públicos y privados para llevar a cabo la reapertura gradual de los comercios. Luego de un análisis profundos en cuanto a las herramientas y protocolos necesarios para realizar la reactivación, decidieron que la semana que viene, algunos negocios volverían a funcionar.

En este sentido, la Ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, explicó que no es recomendable que los grandes centros comerciales abran sus puertas. “Los shoppings no abrirán todavía; en cuanto a los comercios chicos, no deben tener más de dos o tres personas dentro; mientras que los comercios más grandes deben respetar los dos metros de distancia social entre sus clientes” informó.

La titular de la cartera sanitaria, expresó que la provincia no está en condiciones de volver a su actividad en su total normalidad, por lo que la reapertura se dará de una forma gradual y controlada. “La gente de los comercios debe abrir porque necesita mantenerse y el área de Salud va hacer todas las recomendaciones” aseveró. En ese sentido, llamó a no descuidar las medidas sanitarias, como el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel y el uso de tapabocas o barbijos.

El día de mañana, la ministra se reunirá con Ministerio de Gobierno y Justicia para definir los horarios y la forma de apertura de los comercios. La ministra adelantó que el horario sería por la tarde, después de las 16 horas. De esta forma dividiría los horarios bancarios y administrativos, del comercial. Así se evitaría las grandes conglomeraciones de personas en las calles del centro tucumano. Otra sugerencia por parte del Ministerio de Salud es organizar la salida de la población por número de documento.

Control de ingreso a la provincia

Se busca controlar el ingreso a la provincia de todas las personas provenientes de otros sectores de la Argentina o del exterior del país. Para esto se analiza y se tiene en cuenta el lugar de procedencia de los ingresantes. Así se puede estudiar caso por caso, teniendo en cuenta la circulación viral del sitio de donde provienen. “Estamos controlando en seis puestos de la frontera, las 24 horas, al igual que en la Terminal de Ómnibus”, concluyó la ministra Chahla.