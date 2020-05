“Si encuentra un amor…” Facundo Ambrosioni reaccionó a la nueva historia de More Rial

Se dijo que More Rial estaba pensando en otro futbolista después de su separación de Facundo Ambrosioni. El padre de Francesco se fue de su casa tras una discusión muy fuerte con su ex novia. Ahora está viviendo en su ciudad natal, Córdoba, y se comunica con su hijo a través de Internet. Después de la pelea, More lo atacó cada vez que pudo en sus redes sociales. Aseguró que él la había engañado una vez más. Luego, en una entrevista dijo que ella y su hijo “estaban mejor sin él”.

Recientemente, la hija de Jorge Rial compartió una historia en la que se la veía charlando con otro futbolista, Bryan Bentaberry. Ella y el futbolista uruguayo estaban hablando a través de una videollamada y llamó la atención el horario de la comunicación. Eran las cuatro de la madrugada. Ella escribió junto a la captura de pantalla: “Hablando con mi amigo hasta altas horas. Gracias”. Esto despertó dudas sobre un nuevo romance para la mediática. ¿Qué dijo Facundo Ambrosioni a todo esto?

El ex de Morena dio una entrevista para la revista Paparazzi, y no se mostró molesto por la decisión de la madre de su hija. Sus palabras fueron: “Quiero lo mejor y si ella está bien significa que mi hijo va a estar bien”. Además agregó que si quería estar con otro chico, le deseaba mucha felicidad junto a él. “Le deseo lo mejor. Nunca voy a hablar mal de la madre de mi hijo“, dijo el futbolista, confirmando lo que había dicho en entrevistas anteriores. “Si encuentra un amor, bienvenido sea”.

Pero al parecer, More Rial aún no ha superado esta relación tan conflictiva. La hija del conductor de Intrusos está indignada al suponer que su ex novio volvió a engañarla con otra mujer. “El gato pierde el pelo pero no la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, mueren así”, había dicho sobre su ex. “No le creas jamás si te dice que va a cambiar. Si te caga una vez lo va a hacer siempre”, dijo. Por otro lado, afirmó que no hay chances de volver a estar con Facundo Ambrosioni.

Al menos en ese asunto coinciden. Facundo Ambrosioni dijo que la relación era muy tóxica y no les estaba haciendo bien a ninguno de los dos seguir juntos. “Veníamos muy cansados los dos”, dijo. “Era hacernos mal, entonces decidimos que ella siga con su vida y yo con la mía”. Además, agregó que bloqueó a Morena en su teléfono y ella también lo bloqueó a él. En este momento, ni siquiera se dirigen la palabra. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.