Un diputado propone ponerle “Cata” Díaz a un Polideportivo

Gran expectativa había por la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura inaugurada por el gobernador, Raúl Jalil, el 1º de Mayo. Pero al parecer los legisladores no tienen ideas para reactivar la economía tan golpeada por el COVID-19. La esperanza se diluyó apenas se conoció que el diputado Diego Maximiliano Rivera Villalba presentó un proyecto para llamarle Daniel Alberto “Cata” Díaz a un polideportivo en homenaje al futbolista catamarqueño.

Se trata del polideportivo de las 920 viviendas cuyos vecinos al parecer tampoco fueron consultaron porque reaccionaron mal ante la iniciativa del joven diputado peronista que no tuvo mejor idea en medio de la pandemia que proponer el nombre del futbolística cuya infraestructura no tiene nada que ver con el “Cata” Díaz ni tampoco tiene relación con aportes ni gestiones relacionadas con la construcción del ese espacio deportivo.

No solos los vecinos de las 920 se indignaron, sino los ciudadanos en general debido a que la economía se ha visto muy resentida y los comercios y servicios claman por soluciones que permitan sostener el caso cero en Catamarca al mismo tiempo que sobrevivir y pagar las deudas. Pero los diputados no logran tomar consciencia de la gravedad económica-sanitaria por lo que no aportan ninguna idea o proyecto para visualizar una salida.

El respeto

Los vecinos sostiene que, con todo el respeto que se merece el “Cata” Díaz, tampoco el futbolista ha tenido muestras de afecto por su tierra natal luego de haber cosechado logros nacionales e internacionales en su carrera profesional. Los diputados además deben priorizar los proyectos para ser oportunos con el aporte porque ponerle nombre a un polideportivo es absolutamente irrelevante hoy. Si consideramos el contexto, el diputado hace el ridículo.

La obra es vieja, de la época en que gobernaba el municipio el radical Ricardo Guzmán. De manera que el Poli ni siquiera lo hizo el peronismo pero el diputado encontró interesante ponerle nombre. Maximiliano Rivera es hijo de Marcelo Rivera, ex diputado y ex ministro de Gobierno de la gestión Corpacci, actual ministro de Desarrollo Social de Raúl Jalil. Maximiliano estaba como diputado suplente, asumió cuando el padre tuvo otro cargo. Jugada típica.