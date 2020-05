Verónica Ojeda no puede hablar con Diego Maradona

Verónica Ojeda reveló que no tiene contacto directo con su expareja Diego Maradona, padre de su hijo Diego Fernando. “Ni siquiera tengo el teléfono de él. Tengo que hablar con su abogado (Matías Morla). Desde que llegamos de México, el año pasado, lo vio dos o tres veces más y después no hubo más contacto. No le hace bien a Dieguito, que tiene siete años”, se quejó hoy.

En El Show del Problema, el programa de El Nueve que conduce Nico Magaldi, declaró: “Dieguito está revago, no quiere hacer las tareas, se duerme a cualquier hora. Encima ahora aprendió a jugar on line con sus compañeritos”, relató. “Siempre estoy predispuesta al acercamiento entre Diego y su hijo; si el problema soy yo, le pongo la tablet y que hablen los dos. No mezclo nunca las cosas. Trato de hablarle bien de su papá para que lo quiera”, sostuvo.

Ojeda dijo: “sinceramente, pensé que Dieguito le iba a cambiar la vida a él (Maradona) también, ser más sensible”. “Cada vez que está con Dieguito es otra persona. Es el mundo de ellos dos, pero después desaparece. Me encantaría saber el por qué. Va a ser su padre eternamente. Lo hable con la psicóloga de Dieguito y con la mía, y me aconsejó que le diga siempre la verdad sobre su padre”, aseveró.

“Bloqueo emocional grande”

El niño estaba en tratamiento por “un bloqueo emocional grande”, según describió su madre. Agregó que actualmente “lo único que tiene es un trastorno específico del habla”. “Hace cuatro años que estoy a full con este tema, con distintos diagnósticos. Fuimos millones de veces a Estados Unidos a ver a un médico y a otro. Dieguito pudo solucionarlo de a poco en México, se lo sacó”, afirmó.

Magaldi le preguntó cómo hacía con sus emociones. “Antes lloraba todo, mucho. Un día Dieguito me vio llorar tanto cuando corté de hablar por teléfono con una de las personas allegadas a Diego que me dijo ‘mamá, no llores porque yo estoy bien’. Me mató”, contó. El exfutbolista afronta todos los gastos médicos de su hijo, señaló Ojeda: “yo no lo podría pagar, son muy caros. Y tiene un certificado único de discapacidad, que cubre todos los tratamientos y tiene muchos beneficios”.