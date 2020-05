¡Volvió! Tras los rumores, Nicole Neumann está de vuelta en “Nosotros a la Mañana”

En medio de los rumores de una pelea con el panel, Nicole Neumann volvió a Nosotros a la Mañana. La panelista estaba pasando el aislamiento obligatorio en su casa. La modelo tiene tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra, y se quedó a cuidarlas. Pero, ahora que dejó a las chicas con su papá, Fabián Cubero, Nicole puede volver al show. Y lo hizo después de una aparente pelea con el panel. Corrieron rumores de que sus compañeros de trabajo estaban enojados con ella por ausentarse del programa.

Apenas volvió, Tomás Dente la sorprendió con un nuevo conflicto. El panelista tenía un audio de “una mujer del programa” que estaba enojada con algunos dichos de Nicole Neumann en el mismo piso de Nosotros a la Mañana. La modelo explicó que prefería no escucharlo porque no quería más problemas. “Ni idea, no quiero conflictos. Ya es demasiado con todo lo que estamos pasando. Amor y paz”, dijo entre risas. Para la modelo, es suficiente tener que enfrentarse a la pandemia, por lo que no quiere saber nada más con peleas en el programa.

Hace unos días, el Pollo Álvarez dio una entrevista para el programa radial Por si las moscas y revivió los cruces que se vivieron dentro del panel. “Nosotros por suerte somos un equipo hermoso. Existen roces como en todos los equipos. Pero nos llevamos bien. Por supuesto puede haber roces. La realidad es que estamos todos a flor de piel. Todo el equipo tiene familia. Digo esto porque hace poco se conoció el tema de Nicole Neumann”, dijo el conductor. La modelo acusó al equipo de haber estado hablando de ella por detrás cuando se fue del piso del canal.

“Estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo. Yo si están todos enojados conmigo no lo sé. Mi motivo de no estar ahí lamentablemente es muy claro”, había dicho ella. Aunque sus compañeros aseguraron que estaba todo bien, quedó claro que había una interna sin resolver. Sobre este tema, el Pollo aportó: “Todo tiene una explicación. Si alguien viene dos días será porque de verdad puede venir dos días y queremos que venga dos días. Hay cuestiones personales puertas adentro de la casa de cada uno que yo no quiero ventilar”, dijo.

Y después agregó, sembrando dudas: "Que cada persona diga lo que tenga que decir y se anime si tiene ganas". El conductor de Nosotros a la Mañana desmintió que Nicole Neumann tuviera "coronita". Y agregó: "Cada uno tiene sus momentos permitidos, ¿no? Pero no, no, es una cuestión personal de ella. Seguramente, la modelo salga a dar explicaciones ante la presión de sus compañeros en el chimentero.