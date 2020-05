Yanina Latorre habló sobre su llanto

El día de ayer se vivió un tenso momento en el programa de Ángel De Brito Los ángeles de la mañana. Lo que ocurrió fue que el conductor difundió unas declaraciones que Karina Iavícola hizo sobre Yanina Latorre (dos de sus panelistas). Luego de un fuerte cruce, la esposa de Diego Latorre no aguantó las lágrimas y lloró en vivo. Hoy, en el mismo programa, mientras hablaban con la movilera Maite Peñoñori, tocaron ese tema.

Mientras Karina y Yanina le decían “sobradora” a Maite, Ángel dijo: “me parece que todo el odio que tienen entre ellas te lo están depositando a vos. Después de toda la guerra de ayer, se agarran con vos ahora”. La esposa del futbolista aclaró que para ella lo mejor del programa (LAM) es Maite. “Me gusta más este clima, el de hoy que el de ayer. Ayer lo sentí tenso, desde mi lado lo sentí medio incómodo”, dijo Peñoñori.

“Hacía mucho que no teníamos una tensión así en el programa ¿No? no sé cuando fue la última”, dijo el conductor. “Yo dije tal vez, pero me parece que por primera vez se dio una discusión sin levantar demasiado la voz. Sin ponerse a gritar, sin decirse palabras desagradables. Fue como una discusión adulta”, afirmó Mariana Brey (una de las columnistas).

“Yo no me ofendí”

En ese momento, Latorre interrumpió aclarando: “Yo no me ofendí por la discusión que tuve con Karina Iavícoli. No me angustie por eso, aclaro por si haya quedado alguna duda, la gente no sabe lo que pasa”. Y continuó explicando que ellas pueden “discutir, matarnos, ella decir, yo decir, contestarnos, pero no me molestó eso.”

“Me molestaron otro tipo de agresiones constantes que vienen desde hace tiempo y a veces es difícil actuar. Si vi unos mensajes de Lola, es mi hija, cuando un hijo te escribe ciertos mensajes de algunas cosas que a vos pensas que te están agrediendo injustamente, eso me emocionó”. Cuando Brey le pregunto si la agresión venia de parte de Karina, Yanina dijo que no, que si lee los mensajes de Lola no la nombra a ella.