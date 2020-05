“Apología a los cuernos…” Nicole Neumann desaprobó a un panelista

El panel de Nosotros a la Mañana estaba preocupado por un tema en particular. El increíble aumento de los divorcios en el país durante la cuarentena obligatoria. Uno de los panelistas tiró un comentario que sorprendió a todos los demás. Y como es de esperar, salió al cruce Nicole Neumann. La modelo volvió al programa el día de ayer. Y se mostró alegre de poder volver al piso de El Trece, a pesar de los conflictos que esto le trajo anteriormente. ¿Cuál fue el comentario que la descolocó?

El Pollo Álvarez empezó reflexionando sobre las peleas en medio del aislamiento. Estar encerrado con la misma persona durante mucho tiempo puede ser un conflicto para algunas parejas. “Discusiones en cuarentena tenemos todos. El tema es hasta dónde es cierta la pelea. Quien esté exento de peleas que me llame y me cuente. Pero digo, ¿hasta dónde es eso real como para llegar a un divorcio?”, dijo el conductor de Nosotros a la Mañana. “Estamos todos alterados”, aportó Nicole Neumann.

Pero otro de los panelistas le atribuyó el origen de estas peleas a un tema controversial. Que las parejas no puedan ver a sus amantes. “Yo creo que también está el tema de que se terminó la posibilidad de visitar a los amantes. Eso también”, dijo Ariel Wolman ante la mirada atenta de sus compañeros de trabajo. El periodista no pudo seguir con su idea porque Nicole estalló y le preguntó: “¿Vos decís que eso ayuda a sostener un matrimonio?“. Él no desistió en su argumento.

“Por supuesto que sí. Pasa muchas veces”, dijo Wolman. Entonces Neumann mostró que no estaba de acuerdo con él. “Estás haciendo apología de los cuernos”, dijo entre risas la modelo. Y él le replicó: “Así como las deudas y la falta de trabajo son problemas que alteran tu estado de ánimo. Esa persona que necesita de su amante, se pone mal al no poder verlo. Y Nicole dijo: “No, no salvan parejas. Es una mentira, perdón. Un matrimonio salvado por un amante es una mentira”.

A lo que el panelista respondió, que muchos decidían “mirar para un costado”, retrucó el periodista. Parece que nadie en el panel apoyó a Ariel en esta postura. Y Nicole Neumann terminó el tema, diciendo: “Pobre Ari, es verdad, cada pareja es un mundo y tiene sus formas de funcionar”. Nicole anda en busca de paz con el resto de sus compañeros. Días atrás, la modelo tuvo algunos cruces con ellos antes de regresar a trabajar presencialmente. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.