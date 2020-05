“Cubero no habilitaba…” Otro conflicto para Nicole Neumann

Cuando se declaró la cuarentena obligatoria, Nicole Neumann dejó el piso de Nosotros a la Mañana. Esto, a pesar de que los comunicadores tienen un permiso especial para asistir a trabajar presencialmente. Pero la modelo tenía otro problema. Es madre de tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Al no asistir a la escuela, las chicas se estaban quedando con ella, por lo que prefirió quedarse. Pero, más tarde, se conoció que las niñas se habían ido de su casa para pasar tiempo con su papá, Fabián Cubero.

Entonces, ¿por qué no volvió Neumann? Después de las especulaciones, la modelo aseguró que no podía volver al piso del canal por problemas legales. Así lo explicó Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana: “Nicole Neumann volvió al programa del Pollo Álvarez después de todo el conflicto con Fabián Cubero. Lo que habían contado es que Cubero no habilitaba a Nicole a ir por el tema de las nenas. Supuestamente, tenía miedo del contagio”. El ex futbolista se está quedando en casa mientras la madre de sus hijas podía circular para ir a trabajar.

Esto habría preocupado a Cubero. Pero también podía tratarse de una excusa, para complicarle la vida a Nicole. Se sabe que ambos llevan una relación muy conflictiva, a pesar de que ya llevan cuatro años separados. Todo este tema le generó un conflicto a Nicole. La modelo se enfrentó a varias críticas de parte de sus compañeros de trabajo. Se había dicho que los panelistas estaban hablando de ella a sus espaldas. Pero ella no tardó en saberlo. “Estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo. Si están todos enojados conmigo, no lo sé.

“Mi motivo de no estar ahí lamentablemente es muy claro”, había dicho ella. Por suerte, la modelo logró dejar todos sus papeles en regla, para así poder volver al canal. En diálogo con LAM, Nicole Neumann había dicho: “Estoy contenta de volver. En su momento, por cuestiones personales, no pude venir”. Esquivando el tema de su ex pareja, la modelo comentó: “Está todo mediado a través de abogados. Cuando yo doy un paso, es porque todos los papeles están bien”, aseguró. “Voy a venir cuando ellas estén con su papá”.

El Pollo Álvarez había asegurado sobre este tema: "Todo tiene una explicación. Si alguien viene dos días será porque de verdad puede venir dos días y queremos que venga dos días. Hay cuestiones personales puertas adentro de la casa de cada uno que yo no quiero ventilar", dijo. El conductor apoyó a Nicole en su decisión de no volver al show por un tiempo. Pero parece que sus compañeros de panel no se lo tomaron muy bien.