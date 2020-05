“Es una gran gladiadora…” Moria Casán sobre la pérdida de Mirtha Legrand

Silvia Legrand, más conocida como Goldy, la hermana gemela de Mirtha Legrand, falleció el viernes pasado, primero de mayo. Como lo informó Carlos Rottemberg, amigo de la familia, la actriz falleció de causas naturales. Tenía 93 años y ninguna enfermedad ni síntomas que anunciaran su desenlace. Esto fue una noticia muy triste para el mundo del espectáculo. Especialmente, para los amigos de la familia. Moria Casán comentó sobre este difícil momento, que pega a Mirtha Legrand más que a nadie.

La One dio una entrevista para Hay que ver, el programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti en el Nueve. Y confesó que aún no se comunica con Mirtha Legrand. La conductora de Incorrectas confesó que prefirió guardar silencio por un tiempo. “Todavía no la llamé porque me parece que en este momento todo el mundo la debe estar llamando. Además, debe estar en shock. Voy a esperar un poquito más. Ella sabe todo el respeto que le tengo. Obvio, se va una parte de ella. Pero ella ya pasó la muerte del hijo”.

Mirtha Legrand perdió a su hijo, Daniel Tinayre, hacen 21 años. Moria siguió contando: “Es una gran gladiadora de la vida Mirtha. Porque una hermana gemela es como tu otro yo. Entonces me imagino que debe estar desolada. Porque era su otro yo. Hablaban todo el tiempo. Una mujer encantadora, aunque no tuve el gusto de tratarla. Creo que va a salir con más fuerzas. Pero por ahora, debe estar asustada por todo lo que pasa. No pudo ir a despedir sus restos”, dijo. Con este se refirió a las medidas de seguridad que se están tomando por la pandemia.

Y siguió: “Hay que acostumbrarse a esta nueva vida protocolar que tenemos todos. No es fácil. Ya la tenía media angustiada toda esta situación que estamos viviendo (a Mirtha Legrand). A la gente mayor directamente te la descartan. Te ‘paniquean’. No hay que darle bola a esta sobreinformación que hay”, dijo Moria Casán. La conductora incluso dijo que Mirtha podría hacer su programa si quisiera. Pero, en este momento, la diva de los almuerzos no tiene ánimos. Mientras tanto, su nieta, Juanita Viale, está liderando el show.

Pero Moria insistió en que Mirtha volvería a conducir su programa muy pronto. "Si tenés un invitado en la otra punta podés seguir perfectamente. Usando una máscara. Ella va a volver. Y tendría que volver ahora, con pandemia o sin pandemia. Eso la va a renovar. Ella volvió después del marido, volvió después del hijo. Y creo que va a ser en honor a su hermana que va a volver esta vez. Es un caso único. Este año Mirtha quería trabajar gratis", comentó Moria Casán.