“¡Increíble!” Fede Bal conmovió a Marcelo Tinelli con este recuerdo

Lo golpeó la nostalgia. Fede Bal está pasando un momento difícil. Además de estar luchando contra el cáncer, el actor está superando la muerte de su padre. Santiago Bal murió a fines del año pasado, dejando un gran vacío en Federico. Por lo que es comprensible, que de vez en cuando, tenga momentos de nostalgia. Esta vez, el actor sacudió una foto del cajón de los recuerdos y la compartió con sus seguidores en Twitter. En la imagen se podía ver a sus dos padres y a varios personajes de la farándula.

“¡Mirá este equipo del bien! ¡Tu dream team @cuervotinelli junto a papá y mamá! Me la mando la reina de @MarcelaFeudale. (Vean mi cara de felicidad junto a mis ídolos Carna, Larry, Turco, Mariana, Enana, Pachu, Pablo, Freddy, Sergio, Alacrán, Waldo)”, escribió el actor en la red social del pajarito. En la imagen se podía ver a un joven Fede Bal junto a sus padres, Santiago Bal y Carmen Barbieri, y un gran equipo de producción a su lado. La imagen llegó inmediatamente a manos del conductor de Showmatch.

“¡No! ¡Que fotón increíble! ¡Qué chiquito eras! Estamos grandes jaja. Beso gigante @balfederico querido”, fue la respuesta de Marcelo Tinelli. Marcela Feudale, quien le envió la fotografía a Bal, le escribió: “Es taaaaan linda esa foto. Ya nos merodeabas campeón. Vos, sos uno más de ese Dream Team”, le dijo a Fede Bal. “¡Te quiero tantísimo!”. En la imagen se podía ver, además, a Larry de Clay, el Turco Naim, Carna Crivelli, Pachu Peña, Pablo Granados, Mariana Briski, Freddy Villarreal y Sergio Gonal, entre otros personajes.

Mira este equipo del bien! Tu dream team @cuervotinelli junto a papá y mama! Me la mando la reina de @MarcelaFeudale ! (Vean mi cara de felicidad junto a mis ídolos Carna, Larry, turco, Mariana, enana, pachu, pablo, Freddy, Sergio, alacrán, Waldo) pic.twitter.com/PAmQ5wlNhD — Federico Bal (@balfederico) May 7, 2020

¿Está todo bien entre Fede Bal y Marcelo Tinelli?

Con este intercambio en las redes, Fede Bal despejó por completo los rumores de pelea con Marcelo Tinelli. Es que la madre de Bal, Carmen, había dicho que el actor estaba ofendido por una actitud que había tenido el conductor con él. Resulta que Marcelo no llamó a Bal al enterarse de su enfermedad. Y, según dijo Carmen, esto había sorprendido mucho a su hijo. “Estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no“, le había dicho el actor a su madre.

Carmen Barbieri comentó este descuido del conductor de Showmatch en el programa radial de Marcelo Polino en Mitre. Rápidamente, el reproche llegó a oídos de Marcelo Tinelli. El líder del Bailando no perdió el tiempo y se comunicó con Bal para defenderse: “No te llamé pero te mandé mensajes”. A lo que Federico le respondió: “Es mi mamá la que dice que no me llamaste. Pero claro que nos mandamos mensajes”. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.