Moria Casán tiene una propuesta para Marcelo Tinelli

Moria Casán dio una entrevista a través de Skype para Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti. La diva de la televisión dejó plantada una duda en el programa. ¿Vuelve al Bailando por un Sueño? Según parece, esa es su intención. Pero lo que llama la atención es que no lo quiere hacer como jurado, tampoco como integrante del BAR y mucho menos como bailarina. Entonces, ¿qué va a hacer? Moria tiene una propuesta para el conductor de Showmatch.

Cuando le preguntaron si volvería al Bailando, de ser convocada, la ex vedette dijo: “Ni de jurado ni de BAR ni bailando”. Mientras el panel pensó que Moria Casán iba por quitarle el lugar a Marcelo Tinelli, ella los sorprendió con una nueva propuesta. “El otro día estuve hablando una cosa, pero no me dijeron en qué rol. Fue una charlita muy por arriba. Pero la charla fue por otra cosa”, dijo, aumentando el misterio. “Sería… qué se yo. Como siempre decía ‘el decorado se calla’, yo podría equivaler a todo el público”, dijo.

Es que este año, el Bailando por un Sueño tomó medidas extremas para resguardar a su equipo. El certamen de baile no tendrá público. Esta era una de sus características fundamentales. Y Moria, que recientemente suspendió su programa, vio en esta falla la oportunidad para brillar. Así explicó su propuesta: “A mí me encanta el efecto disparador. Me parece que ese show, sin público… Estas cosas nos quitan espontaneidad y transparencia. Se puede sacar chispas de otro lado”, aseguró la diva.

Mientras en el programa le pedían cantando que volviera al Bailando, Moria recordó: “¡Qué manera de reírnos! Qué show. En mi carrera, lo más difícil que he visto ha sido este show. En su show que asusta. Pero yo la pasé genial”, dijo. Entonces, la ex vedette podría regresar al certamen de baile. Este año, el concurso será algo nunca antes visto. Es que, con el avance de la pandemia, se tomaron varias medidas de seguridad. Además de grabar sin público, se tomaron medidas especiales en cuanto al jurado y los participantes.

Los participantes bailarán separados por un vidrio, algo que despierta muchas dudas, ya que no podrán tocarse. El jurado también estará separado de esta manera. Y otra novedad, los jueces no podrán deliberar en vivo, para así no tener contacto entre ellos por el riesgo de contagio del COVID-19. El jurado estará conformado por Marcelo Polino, Florencia Peña, Ángel De Brito y Carolina “Pampita” Ardohain. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.