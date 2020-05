“Nefasto…” More Rial reveló cómo se enteró de las infidelidades de su ex

More Rial y Facundo Ambrosioni confirmaron su separación. Después de una violenta pelea, el futbolista se fue a vivir a Córdoba y ahora se comunica por videollamada con su hijo, Francesco. No hay vuelta atrás. Ninguno de los dos piensa volver. Ayer, la hija de Jorge Rial hizo un live en Instagram. Y comentó a sus seguidores cómo descubrió las infidelidades de su ex novio. La mediática explicó que se había separado de él después de saber que la había engañado una vez más.

“Hay un par de minas o sea no es una sola. Nefasto“, dijo la hija de Jorge Rial a sus seguidores. Y más tarde agregó: “Ojalá hubiera tenido los ovarios para ir y engañarlo. Pero no. Yo siempre pensé en la familia, en mi hijo y todo”. Y no terminó con acusarlo de infiel, después agregó que Ambrosioni no se hacía cargo de su hijo: “No le importa el hijo”, aseguró. “No pasa un peso, literal. Ni un peso. Todavía estoy esperando que pueda pasar los tres mil pesos que quiere pasar. Con eso no le compramos ni dos paquetes de pañales”.

Pero lo peor de todo, fue cuando More reveló las pruebas de los engaños de Facundo Ambrosioni. La mediática ya había explicado, varias veces, que él le había sido infiel con más de una mujer. Y siempre dijo tener pruebas de estos engaños. Entonces comentó: “Les muestro otra prueba. Quería enfiestarse con minas. Qué asco, miren”. More mostró una captura del celular de Facundo donde se lo veía hablando con una mujer, como ella decía. “Tenía dos celulares, todo”, dijo la hija del conductor de Intrusos.

“Y tengo más para mostrar”, agregó después. Pero los seguidores de More Rial querían saber cómo consiguió estas capturas del celular de Facundo. A lo que ella respondió: “Le revisé el celular cuando estaba borracho. Dormía con el celular debajo de la almohada”, dijo. Claro que el celular tenía una contraseña. Pero Morena no tuvo problemas en descubrirla. “Yo se la descubrí una vez que fuimos al cajero. Él puso la misma clave en el cajero que en el celular”, dijo More, riéndose.

Los usuarios de Instagram la acusaron de "toxica" después de conocer que ella le había revisado el celular a Ambrosioni. "No es tóxico porque yo no se lo revisaba siempre. Cuando uno siente que hay algo raro, revisa. Él me lo revisaba siempre. Dice que no, pero lo hacía", aseguró la mediática. E insistió en el tema de su hijo: "Pobre. Se preocupa por el hijo y solo le pasa tres mil pesos. Con eso no le alcanza para nada".