“No me voy a dejar basurear…” Después de la separación, More Rial va con todo

More Rial atacó con todo a su ex novio, Facundo Ambrosioni. El futbolista y la mediática se separaron después de una terrible pelea que quedó registrada en las redes sociales. Ahora, él está viviendo en su ciudad natal, en Córdoba, mientras ella cuida de su hijo, Francesco. La hija de Jorge Rial acusó a Ambrosioni de haberla engañado con varias mujeres. En un nuevo vivo de Instagram, Morena mostró las pruebas de las infidelidades. Además, acusó al jugador de no descuidar a su hijo.

“No le importa el hijo”, aseguró Morena. “No pasa un peso, literal. Ni un peso. Todavía estoy esperando que pueda pasar los tres mil pesos que quiere pasar. Con eso no le compramos ni dos paquetes de pañales”, dijo la hija de Jorge Rial. “Chicos, una persona que le pase tres mil pesos al hijo y se hace el padre furioso es cualquier cosa. Encima no le pasó nada. No le depositó ni un peso. Me robó la PlayStation y todo de mi casa. El auto. Todo. No trabaja de nada. Es un mantenido”.

Y siguió: “Le voy a embargar todo, ya fue. Que se muera de hambre. El único que tiene algo que perder es él. Mi hijo está en mi casa. Y acá el único que es un atrevido es él. Yo no me voy a dejar basurear. Que se ocupe”, dijo Morena a sus seguidores. Más tarde, mostró capturas del celular de Ambrosioni, donde se veía que tenía conversaciones sospechosas con otras mujeres. Además, aseguró haberlo visto con otra chica. La hija del conductor había revisado su teléfono mientras él había bajado la guardia. “Le revisé el celular cuando estaba borracho. Dormía con el celular debajo de la almohada”.

¿Qué dijo Ambrosioni sobre More Rial?

Recientemente, el futbolista dio una entrevista para la revista Paparazzi. Facundo Ambrosioni aseguró que lo único que le importaba en este momento era su familia, especialmente Francesco. Y, a diferencia de More Rial, el jugador se mostró bastante tranquilo. “Quiero lo mejor y si ella está bien significa que mi hijo va a estar bien”, dijo. Ante los rumores de que Morena estaba conociendo a otro jugador de fútbol, su ex novio comentó: “Si encuentra un amor, bienvenido sea”.

Y sobre el motivo de la separación, el futbolista dijo: “Veníamos muy cansados los dos. Era hacernos mal, entonces decidimos que ella siga con su vida y yo con la mía”. No declaró nada sobre las supuestas infidelidades que Morena asegura que existieron. Pero sí dijo que la relación se había tornado en un vínculo tóxico. Lo que es cierto, es que ninguno de los dos tiene ánimos de volver a intentarlo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.