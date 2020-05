“Se dijeron cosas que yo no dije…” Nicole Neumann volvió a hablar de la mascota de Susana

Nicole Neumann y Susana Giménez se cruzaron después de unas declaraciones de la modelo en televisión. Nicole había criticado a Susana por haber abandonado a su perrita. Es que la diva de los teléfonos devolvió al criadero la mascota que había adoptado, Rita, después de que el animal le diera varios dolores de cabeza. La panelista de Nosotros a la Mañana desaprobó esta decisión, asegurando que una mascota es igual a un niño. “Cuando adoptás un animal es como un hijo”, había dicho.

Susana no reaccionó pacíficamente a estas críticas. “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente porque sí”, había dicho la conductora. Nicole Neumann aseguró que no había dicho esto con mala intención.

Además, aseguró que “esa forma de hablar no pegaba con ella”, refiriéndose a la respuesta de Susana Giménez. En una entrevista reciente, Nicole Neumann reveló que le pidió disculpas a la conductora de Telefe. “Le mandé un mensajito. Lo que pasa es que se tradujo todo, obviamente, de mala manera. Se dijeron cosas que yo no dije. Yo siempre dije que la admiraba de toda la vida y que sé que ama a los animales y a los perros tanto como yo. Pero ya se aclaró todo”, confirmó la modelo.

La conductora no soportó los dichos de Neumann, que quedaron registrados en televisión. En medio de su enojo, había dicho que nunca invitó a la modelo a su programa. Se olvidó de las miles de entrevistas que le hizo a Nicole Neumann en su sillón. Pero la panelista dijo sobre este tema: “Cada uno sabe, no hay necesidad de hablar de eso”. Parece que Nicole está tratando de evitar todo tipo de enfrentamientos en el espectáculo. Es que ya viene de tener varias disputas con su ex marido, Fabián Cubero.

El ex jugador de Vélez le había impedido a Neumann volver al piso de Nosotros a la Mañana. La excusa era un supuesto temor a que ella pudiera contagiar a sus hijas en común al volver de trabajar. Finalmente, la modelo se las arregló para reaparecer en televisión, después de haber dejado a las tres niñas con su papá y su novia actual, Mica Viciconte. "Está todo mediado a través de abogados. Cuando yo doy un paso, es porque todos los papeles están bien", dijo ella.