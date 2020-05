Andy Kusnetzoff le contó a Fede Bal su fórmula para el éxito

Fede Bal se está recuperando de un cáncer intestinal. Su vuelta a las actividades artísticas está siendo muy esperada. Mientras tanto, los seguidores del bailarín se pueden conformar escuchando su voz en el programa radial Late el Viernes, transmitido por Radio Late 93.1, del cual es el conductor. En esta ocasión, fue la segunda vez que salió al aire el programa del hijo de Carmen Barbieri. Tuvo como invitado estrella al conductor de Podemos Hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff.

“Este tipo sabe, que vivió. Es una persona que queremos, nos hace reír, nos acompaña en la radio hace montones de años”, empezó describiendo Bal. “Que placer poder hacerte una nota. Vos no das notas, yo no te veo dando notas radiales o televisivas”, expresó. Kusnetzoff respondió: “No es una posición de no dar notas la que tengo, sobre todo siendo que yo vivo de notas ajenas. Sería muy torpe de mi parte”. Y se excusó: “Si las puedo evitarlas, las evito. Hice notas muy malas a gente que quiero, no soy de hablar mucho, no me causan gracia muchos chistes, no estoy preparado para eso”.

Fede insistió en la importancia de que el periodista responda preguntas. “¿Pero vos entendés que ya estás en un lugar donde sos una figura? Mucha gente quiere saber un poco de vos. Yo quiero saber de vos, te conozco un poco. No somos amigos, pero hay un cierto vínculo con Andy que lo quiero contar”, comentó Bal. “¡Me dan ganas de darle un abrazo porque lo quiero! Aparte de como pensás, te admiro y me acompañas en la radio, me pasa que tengo buena onda con vos”, explicó el bailarín.

Consejos de un especialista

El panelista Pepe Ochoa le pidió alguna recomendación profesional: “Siendo que sos una persona muy exitosa en la radio y televisión, con tu estilo, ¿Qué consejos nos podrías dar a nosotros que estamos recién empezando?”. El periodista respondió: “Hay un montón de conductores y un montón de programas, y cada uno tiene su fórmula. Te puedo decir la que uso yo y la que para mí me resulta interesante. Pero hay conductores más exitosos que yo que tienen otra fórmula. Creo que, por un lado, la clave para el éxito es tener muchas ganas y mucha perseverancia”.

Para finalizar agregó: “Yo creo que uno puede arrancar y frente a las dificultades, la mayoría dice me bajo, ya fue, esto no funciona. Pero si vos seguís sin tener garantías de que te va a ir bien, en un momento la cosa se da vuelta y empezás a encontrarlo. Lo tengo comprobadísimo”. “Una de las cosas es la perseverancia, el laburo. Si trabajas mucho, podés sacar cosas muy buenas. Y después ser auténtico, ser vos, disfrutarlo. Si no te gusta lo que hacés, el oyente se da cuenta de que la estás pasando mal y no ve. Si el oyente te escucha disfrutar, va”, finalizó.