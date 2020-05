Aníbal Pachano preocupó a las angelitas: “¿Los tenés por pecaución?”

Aníbal Pachano dio una entrevista por videollamada para Los Ángeles de la Mañana y hubo un elemento de su habitación que le llamó la atención a sus interlocutores. Sabemos que el coreógrafo ha estado pasando por varias complicaciones en cuanto a su salud. Ahora se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria con más cuidado que otros, ya que es una persona en riesgo. Detrás de Pachano, el conductor de LAM, Ángel De Brito, advirtió un detalle muy llamativo. Un tubo de oxígeno.

Aníbal Pachano enfrentó muchas enfermedades en su vida. Hace tres años, le diagnosticaron un cáncer de pulmón que había hecho metástasis en su cerebro. Después de esto, y otras complicaciones, el bailarín decidió tomarse la vida con más calma. Aunque eso no evita que tenga un enfrentamiento en la televisión de vez en cuando. El fue uno de los primeros detractores de la cuarentena en el país. “Yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente de la Nación. Una cosa es la precaución y otra cosa es el panic attack”, había comentado.

Después de muchas críticas en relación a estos dichos, Pachano aceptó que haría la cuarentena y pidió disculpas por sus declaraciones. Pero esto le trajo algunos enfrentamientos en el medio televisivo. Se peleó con una de las angelitas, Mariana Brey, y con el conductor de Hay que ver, José María Listorti,al que aseguró que no volvería a darle entrevistas. Pero, dejando de lado estos dramas, ahora se siente mejor. Y volvió a hablar en televisión. Volviendo al tema del tubo de oxígeno, Ángel De Brito fue quien se atrevió a preguntarle.

“Mientras hablamos estoy viendo atrás tuyo los tubos de oxígeno. ¿Los tenés por precaución o los usás frecuentemente?”, le preguntó el periodista. Ante la curiosidad del conductor, Pachano dijo: “Lo tengo porque el año pasado tuve neumonía bilateral. Me quedó el tic de conectarme un rato cada tanto para oxigenarme, aunque ya no lo necesito. Me hace bien al organismo y lo tengo porque tengo una ambulatoria”, dijo. Y una de las panelistas le preguntó: “¿Eso te recomendaron los médicos?”

Entonces, el bailarín le respondió: “Claro. Yo en diciembre tuve esa neumonía y estuve casi un mes conectado a este tubo de oxígeno”, comentó Aníbal Pachano. Y más tarde, agregó: “Tuve todo un episodio para aprender a conectarlo. Al principio no te puedo explicar el desastre que armaba. Pero ahora estoy cuidado”. Así que no hay por qué preocuparse por su salud. Para saber más sobre el jurado del Bailando por un Sueño, te recomendamos la siguiente nota.