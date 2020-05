Candelaria Tinelli fracasó en su intento de cambiar su look

Candelaria Tinelli volvió a ser noticia en las redes sociales por su aspecto físico. Pero esta vez no se trata de un nuevo tatuaje ni de algún desorden alimenticio como lo tuvo años atrás. Ahora la hija de Marcelo Tinelli mostró su fallido intento de teñirse el pelo de rubio, para dejar atrás su color oscuro. Este es el segundo traspié en su cabellera. A fines de marzo, cuando estaba con su familia en Esquel al inicio de la cuarentena, se rapó un costado de su cabeza.

La influencer se rió del resultado, ya que en vez de conseguir un tono parejo le quedaron mechones de distintos colores claros. En Instagram mostró varias fotos y los epígrafes elegidos para cada una evidenciaron su estado de ánimo. “Tusam siempre nos dijo: ‘puede fallar, no lo hagan en sus casas’. Yo lo ignoré. Perdón Tusi por no escucharte, perdón”, escribió, para confirmar que no salió como ella lo esperaba. Tu Sam fue un famoso mentalista e hipnotizador argentino, frecuente en la televisión de fines del siglo pasado.

El mensaje de la joven recibió más de 1.000 comentarios y de 122.000 likes en su cuenta, que supera los cuatro millones de seguidores y donde vuelca su vida casi a diario con sus comentarios, fotos e historias. “¿Quién anduvo haciendo cagadas en su cabeza? Es que no puedo con esta cuarentena. Cuando intentaste ser rubia, pero sos medio pony salvaje”, completó su relato. De este modo, la reconocida modelo y diseñadora de ropas reafirmó su espíritu rebelde.

Peluquerías cerradas, arreglo demorado

Pero nada de esto la amargó. Por el contrario, sostuvo: “Igual a mí me chupa un huevo. Yo estoy recontenta con mi color. Todo tiene solución, menos la muerte, porque muchos me están diciendo: ‘Yo hice lo mismo’. ¡No pasa nada! ¿Nos quedamos calvas? Hay pelucas. ¡Qué pasa? ¡Vamos, chicas! Fuera de joda, me voy a arreglar cuando pueda, ahora voy a estar unos días así. Me van a fumar con este color”. Deberá esperar, ya que las peluquerías porteñas demorarán todavía un par de semanas en reabrir.

El malestar de fondo que confesó tener Cande es con el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno, que se mantiene rígido en la Capital Federal, aunque se flexibilizó en las provincias. “Me quiero cortar las bolas con la cuarentena, no lo voy a mentir. La verdad es que no me la fumo más. Me han mandado muchos regalos y estoy muy contenta por eso y ahora los voy a mostrar, agradezco mucho a todas las marcas”, añadió, para luego promocionarlas en su Instagram.