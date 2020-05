Cinthia Fernández festejó que bajaron a Martín Baclini del Bailando

Ni Cinthia Fernández ni Martín Baclini no van a estar en Bailando por un sueño. Así lo comentaron hace unos días en el programa Los Ángeles de la mañana. “La decisión de que no estén en el Bailando fue de la producción del programa. La idea principal era que estén todos: Cinthia con su bailarín, Martín con su novia Agustina Agazzani. Esta última se bajó y cambió todo. Su no hizo un efecto dominó que le llego a Cinthia y por consecuencia no podrá participar”, contó para sorpresa de todos Ángel De Brito.

Si bien esa fue una mala noticia para la bailarina, lo festejó en su cuenta de Twitter al enterarse que su exnovio tampoco estará en el Bailando. “Qué bueno, ahora va a tener que laburar como todos los mortales”, escribió. Además, comentó una serie de tuits los cuáles fueron criticados por algunos usuarios. “¿Che no le cambia en nada? ¿Y para qué lo hacía?” Cuestionó al leer una nota en la que se hablaba de Baclini. “#cartonclini fame y golpe bajo de donación. De manual predecible” agregó.

Esos comentarios desataron un cruce con algunos internautas. “Él siempre laburó… la mantenida sos vos cincovid”, le escribió una persona. Fernández contestó: “Mi bebé, manejar empleados desde el teléfono no es laburar. Yo laburo todos los días”. “Él es empresario, vos te quedás sin trabajo, hoy te decían cartonandez. Hacé una carrera en base a tu talento, ya hace años que estás para seguir de mediática”, fue la crítica de otro usuario. “Mi amor gracias a talento trabaje con números 1, me aburren los cv, besos”, replicó la bailarina.

“No tengo novio”

Por otra parte, hoy en su cuenta en Twitter, la exnovia del futbolista Matías Defederico escribió: “No estaría entendiendo por qué ponen que tengo nuevo novio! Jajajajajajajaja NO TENGO NOVIO”. Esto se debe a que anteriormente, en el programa televisivo “LAM“, Yanina Latorre aseveró que la bailarina tiene un nuevo novio. “Lo van a ver post cuarentena, apuesto eso. No es del medio, no es productor, no es famoso. Ella lo conocía de un contexto, o algún contrato, un chivo, un canje o publicidad (no sé exacto) que alguna vez hizo”, declaró.

Para finalizar, Yanina empezó a dar pistas de quién sería la nueva pareja de Fernández. “Es empresario, el tipo le empezó a hablar. Era uno de los que estuvo en esa reunión de parte de esta marca. A partir de ahí, a él le quedo el teléfono de Cinthia, la vio acá (en LAM) sentada, en su cuenta de Instagram, se ve que le gustó, le escribió y ahí empezó el vínculo”” continuó. “Cinthia dijo, oh apa!!, nunca se había fijado en él, nunca, y ahora es como que descubrió a otra persona y se están acompañando”, sentenció la panelista.