“El humor salva todo…” Fede Bal y Carmen Barbieri atraviesan la enfermedad juntos

Fede Bal continúa con su tratamiento para el cáncer. Enterarse de que su hijo tenía esta enfermedad significó una tristeza enorme para Carmen Barbieri. La humorista comentó cómo es atravesar esta enfermedad desde la distancia. Debido a la cuarentena obligatoria, solo pueden verse a través de videollamadas. A veces, Bal pasa por su casa y la saluda de lejos. Pero ambos encontraron la mejor manera de superar este momento tan difícil. El humor, lo que siempre los ha salvado.

En diálogo con Intrusos, Carmen Barbieri comentó que intentaba estar junto a él, a pesar de que no se encontraran en el mismo lugar físico. “Estoy al lado de él, a veces lo corro para que se tome los medicamentos a horario. Para mí es un alivio grande que Sofía esté a tu lado, hijo”, le dijo a Fede. Entonces, Carmen no pudo evitar llorar al tocar este tema en televisión. “¿Por qué me pongo a llorar?”, dijo la actriz. Y Fede le contestó: “Porque sos una madre y estás pasando por un momento difícil. Porque sos real, no sos un robot. Por un montón de cosas llorás”.

“Ayer me dijiste me ponés triste y, ¡lo último que quiero es ponerte triste!”, dijo Carmen. “Me dicen que tengo que esperar y ser paciente. Que las cosas van a ir bien. Yo algo sé de esto. Lamentablemente, estuve 26 años al lado de un hombre que falleció, y sufrió cáncer de colon. Lo operaron muchas veces. Y ganó todas las batallas. Él no murió de cáncer. Pero tu abuelo, Gregorio, sí murió de cáncer”, dijo la actriz. Y para distender el ambiente, Jorge Rial tiró, con humor: “Bueno, le está trayendo ánimo al paciente”. Ante las risas, Fede pidió la palabra.

“Tengo algo para decir sobre eso. Una, que el humor salva todo. Te juro por Dios que somos una familia que tiramos mucho humor y siempre jugamos con el humor negro. Mi vieja, hasta las últimas temporadas que hicieron con mi papá, le decía: ‘¿cuándo te vas a morir vos?’ y la gente explotaba de risa. Se pueden exorcizar problemas desde la risa”, comentó Fede Bal. “Cuando el problema lo tiene uno, es importante sacarse la mochila de los antepasados. Tu problema es ahora tuyo, no pienses en tu abuelo, en tu papá”, dijo el actor.

Entonces Carmen contó una anécdota: “Cuando empezó la quimioterapia le pregunté al médico si se iba a quedar pelado. El doctor me dijo, ‘no, no siempre se quedan pelados. Pero después vuelve a crecer el pelo’. Entonces él empezó quimioterapia, empezó con la terapia de rayos… Y, ¿quién se está quedando pelada? Preguntale. ¡Yo! Todo el tiempo se me cae el pelo”. Y Fede comentó: “¡No me deja ser protagonista de nada en mi vida!“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.