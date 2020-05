Jorge Rial contó su experiencia cerca del cáncer: “Mi viejo tenía…”

Fede Bal fue diagnosticado con cáncer de colon. Esta noticia movilizó al mundo del espectáculo televisivo. Jorge Rial entrevistó al actor y a su mamá, Carmen Barbieri, en una nueva edición de Intrusos. El conductor se conmovió al escuchar las palabras de Bal frente a la enfermedad y contó su propia experiencia con el tema. Su padre tuvo cáncer. Rial admiró cómo Bal hablaba de este tema. El actor intenta llamar a la enfermedad por su nombre, algo que muchos de sus colegas en el medio aplaudieron.

Así lo explicó el actor: “Mi vieja me dice ‘tu problemita, la obstrucción’. ¡Mamá, es cáncer! Nombrarlo es el primer paso para curarse, abrazarlo, y después, dejarlo ir“, comentó el actor. Federico, además, dijo que reírse es lo que lo salva en este momento. Sin humor no podría soportarlo. “Ahora que ni siquiera puedo ver a mis amigos, o abrazar a mi mamá… Mirá si no me puedo reír de estas cosas. Es lo que nos mantiene vivos. ¡Hicimos una profesión de esto! Mamá lo hace hace años”, comentó.

Jorge Rial se sintió identificado con las palabras del ex participante del Bailando y dijo: “No quiero ser autorreferencial, pero voy a contar una anécdota con mi viejo. Mi viejo tenía la misma enfermedad que Fede, pero se dejó estar. No era grande, tenía 62 años, pero en 1990 era grave. Era otra medicina, en un hospital público. Pero cuando me lo dijeron a mí, vino un médico joven y me dijo: ‘tiene un carcinoma’. Y yo lo miré y le dije: ‘tiene cáncer, hijo de p…, decímelo así”, contó el conductor.

Entonces explicó por qué le chocó tanto esta frase del doctor. “Yo me enojé con el médico porque, ¿qué carcinoma? ‘decime cáncer, hijo de p…’. Y el tipo se quedó… Yo esperaba que me dijera la verdad”, le contó Rial a Fede y Carmen. Fede Bal ya había explicado que, para él, nombrar a la enfermedad por su nombre era una manera de enfrentarla. Además, el actor está escribiendo mucho. “El humor salva todo. Te juro por Dios que somos una familia que tiramos mucho humor y siempre jugamos con el humor negro”, comentó.

Después agregó: "Mi vieja, hasta las últimas temporadas que hicieron con mi papá, le decía: '¿cuándo te vas a morir vos?' y la gente explotaba de risa. Se pueden exorcizar problemas desde la risa", dijo Fede. "Cuando el problema lo tiene uno, es importante sacarse la mochila de los antepasados. Tu problema es ahora tuyo, no pienses en tu abuelo, en tu papá". Tanto su abuelo, Gregorio, como su papá, Santiago, tuvieron cáncer.