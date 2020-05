La China Suárez y Benjamín Vicuña no viven bajo el mismo techo, ¿están separados?

A fines del año pasado, se confirmó una crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. La pareja se separó después de que el actor estuviera rodando una serie en otro país mientras ella se quedaba en casa con sus hijas, Rufina y Magnolia. Pero, después de los rumores y una supuesta infidelidad de parte de él, volvieron a estar juntos. Se los vio muy acaramelados en un hotel. Tiempo después salió la noticia del embarazo de la China, de la cual ninguno de los dos quiso hablar, a pesar de estar confirmadísimo.

Esta vez, Pampito, el panelista de Confrontados, sumó nueva información a una nota publicada por la revista Para Ti, en la que se afirma que la pareja está viviendo en casas diferentes. Esto es fácil de comprobar al ver los posteos de la pareja. Benjamín Vicuña está viviendo en el departamento que tienen en Palermo, junto a sus hijos. Mientras tanto, la China Suárez está en el country donde solían vivir juntos. Claramente no se encuentran bajo el mismo techo. Pero, ¿cómo está su relación?

Así lo había anunciado Pampito en el programa de Marina Calabró: “Ellos estarían crisis y están viviendo en casas separadas. Un allegado a la pareja lo confirma y le habría confirmado a una revista que están separados”. Claro que no se conoce de dónde viene la información, pero se sabe que se trata de una fuente muy directa y cercana a la pareja. El panelista siguió: “Esta es una información que circula hace unos días y te vas a sorprender porque las novedades vienen de sus fanáticos que descubrieron que ellos están viviendo en casas separadas”, comentó él.

Es que los primeros en sospechar fueron los seguidores de Benjamín Vicuña y la China Suárez. Sabemos que ambos son muy activos en las redes sociales, especialmente ella. Y llama la atención que ninguno de los dos esté posteando fotos con el otro. Marina Calabró aportó: “A mí me llama la atención lo que me escriben del equipo periodístico de Para Ti, que es una revista que no se mete en los chimentos de alcoba. Es una revista tranquila, que hace sociedad”, aseguró la conductora del show.

Y lo que me dicen es que efectivamente están viviendo en casas separadas. Lo confirma el equipo de esta revista de parte de una fuente directísima de la pareja. ¿Por qué hago hincapié en el medio? Porque no es una revista que está buscando la primicia del espectáculo. Si ellos lo publican es porque lo tienen recontra chequeado, confirmado y no hay dudas al respecto”. Por otro lado, Marina recordó el tema del embarazo de la China Suárez. “En este contexto, vivir en casas separadas, es un dato potente”. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.