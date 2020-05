Laurita Fernández desmintió los dichos de Listori sobre Cabré

Hace unas semanas se confirmó que Laurita Fernández y Nicolás Cabré ya no estaban más en una relación. Entre muchos rumores sobre el por qué de la separación. El conductor del programa Hay que ver, José María Listori, sorprendió a todos al afirmar que Cabré condicionó a Laurita. “Yo no sé si ustedes lo saben o si es de público conocimiento, pero los que trabajamos en los medios lo sabemos. La última tira que hizo Laurita ¿Saben quién eligió al galán? Nicolás Cabré“, había declarado Listori.

Mario Hueter, quién fue el director de la tira Inconveniencia, donde estuvieron Laurita y Fonzi aclaró los hechos. Fue en el programa radial Por si las moscas, en La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Ni siquiera es una teoría esto que dijeron; me causó mucha gracia cuando vi los comentarios… Yo soy el creador y autor de la serie, el director y el autor. Al principio creamos una pareja que eran Tomás Fonzi y Brenda Asnicar. Como Brenda no pudo yo pensé enseguida en Laurita. Pero Tomás estuvo desde un primer momento. Esa decisión la tomé yo desde un primer momento. Nadie más influyó en eso”, comentó.

En su cuenta de Twitter, fue Fernández quién contó que los dichos de Listori son una mentira: “Es una pena tener que explicar y aclarar algo así. Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría, ni la producción o el director dejarían que lo haga. Cuando tuve mi primera reunión me contaron q sería compañera de Tomás que ya estaba confirmado”. Las respuestas de los seguidores de Laurita no se hicieron esperar.

Los fans de Laurita la apoyaron

“Y qué se puede esperar de La Flia y sus satélites (Listorti y cia)? Además, dio a entender cuando dijo fuente de 1era mano, es que habías sido vos quien se lo dijo. No te acerques nunca más a esa gente”, fue uno de los comentarios. “Por favor, aléjate de todo lo que tenga que ver con esa productora. O todo lo relacionado a ella. Siempre están tirando mierda a todo lo relacionado con vos. Tenes talento y podes estar en donde te propongas. De corazón te lo digo”, fue otro comentario.

Laurita Fernández es una reconocida bailarina, actriz y presentadora de televisión. Nació el 18 de diciembre de 1991 en Buenos Aires, Argentina. En el año 2010 fue seleccionada para participar como bailarina del reality show Bailando por un sueño del programa Showmatch. Fue parte del reality todos los años subsiguientes, resultando ganadora del certamen en el año 2015. En el año 2017 fue conductora del porgrama Combate. Suele comunicarse con sus seguidores a través de internet, siendo su cuenta en Instagram lo que más utiliza.