Lizardo Ponce entrevistó a Lali Espósito: Casi Ángeles y experiencias en el amor

Lizardo ponce es una celebridad muy querida por sus fans. Tanto así que en su cuenta en Instagram tiene 967 mil seguidores. Muchas veces hace un vivo con la panelista de Los Ángeles de la mañana, Yanina Latorre, en la cuál hablan de varias celebridades y hasta de sus propias compañeras del programa conducido por Ángel De Brito. En esta ocasión, el turno de ser entrevistada fue el de la actriz argentina Lali Espósito. Ponce comenzó la entrevista preguntando: “Opción Casi Ángeles película, estaría? ¿te divierte, se habló en serio?”.

Lali respondió para sorpresa de sus seguidores: ¿Estaría bien, o no? No creo que ninguno (de los actores que estuvieron en la serie) descarte el hecho de hacer algo todos juntos de vuelta. Cambiando la dirección de la nota, Lizardo consultó por su condición actual respecto al amor: “Acá preguntan si estás de novia o no, porque que te ven sola por la cuarentena”. “Mientras tu y yo estamos haciendo este live esa persona me está preparando una entraña a la parrilla. Si eso no es amor, mi vida!”, afirmó la actriz.

Además explicó: “Soy una persona muy abierta, me parece lindo experimentar en lo que sea. Siempre que quieras de verdad algo, está buenísimo!” Finalmente habló de su parte más oscura del pasado: “¿Quien no sufrió por amor? tuviste mucha suerte si nunca sufriste por amor! Qué bueno si te pasó así. La pasé más bien que mal en el amor. Pero sí tuve momentos re duros, horribles. no me voy a hacer la boluda, muchos de ustedes se acuerdan de un momento re dark, que no van conmigo”.

“Hay un cariño real entre todo el equipo”

Anteriormente, recordemos que realizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram junto a su excompañero de Casi Ángeles Peter Lanzani. Allí Espósito le comentó a su amigo: “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”

La última serie televisiva donde actuó Lali fue en Esperanza mía donde protagonizó el papel de Julia “Esperanza” Albarracín, mientras que en el el cine, su última película fue Acusada, protagonizando a Dolores Dreier. Tuvo una carrera musical como cantante en las bandas sonoras de Rincón de luz, Floricienta y Chiquititas sin fin, entre 2007 y octubre de 2012 integró la banda pop adolescente Teen Angels, desprendimiento de la serie de televisión Casi ángeles. Debutó como solista a finales de 2013, bajo la producción de 3 Música, con un sencillo promocional, llamado A bailar.