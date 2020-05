“Me levanto y me acuesto con…” Vicky Xipolitakis confesó cuál es su nueva manía

Vicky Xipolitakis está pasando la cuarentena obligatoria en compañía de su hijo, Salvador Uriel, en su departamento en Recoleta. La mediática comentó que está muy concentrada en la crianza de su hijo y es, prácticamente, lo único que hace durante el aislamiento. En diálogo con Hay que ver comentó: “Acá no entra ni sale nadie. Régimen absoluto. Una salida es un posible contagio. Yo quiero que esto se termine rápido. Así que estoy protegiendo a mi bebé. Haciendo el rol más lindo y el que requiere más trabajo”.

La modelo se está tomando la cuarentena con mucha seriedad. No ha salido ni una vez desde que se declaró el aislamiento obligatorio en el país. Además está pendiente de mantener todo extremadamente limpio en casa. “¡Me levanto y me acuesto con la lavandina!”, dijo. “Acá no se sale. Todo es un posible contagio”, contó Vicky. A Denise Dumas y José María Listorti les intrigó saber cómo hacía para conseguir víveres. “Todo lo consigo a través de delivery online”, respondió la chica.

“Me dejan las cosas en la puerta y les paso la plata por debajo. Cuando se van, agarro los productos, uno por uno, y les paso lavandina. Trato de mantener todo impecable por Salvador”, comentó. La modelo dijo que no sale porque no quiere exponer “bajo ningún punto de vista” a su hijo. Por otro lado, Vicky Xipolitakis no está pasando la cuarentena solo con Salvador Uriel. También la acompaña, la chica que la ayuda con las tareas domésticas, no dio su nombre; y sus amigos, Leo y Lucas, que la ayudan con sus producciones fotográficas y de video.

“Leo se fue por trabajo y me quedé con Lucas”, comentó después. Él la asiste en sus TikTok, que en el programa definieron como “megaproducciones”. Más tarde, la modelo comentó que extraña a su familia pero la prioridad es cuidar a Salvador. Cuando empezó la cuarentena, su familia le preguntó si quería quedarse con ellos. Pero ella prefirió pasar el tiempo en su departamento, con su hijo. Como comentó Vicky en entrevistas anteriores, el padre de Salvador no está al tanto de la situación de su hijo.

“Me duele decir que el papá del bebé no lo ve, ni preguntó en plena pandemia cómo está. No le importa el hijo”, dijo en diálogo con Santiago Del Moro. “Mi papá es la persona que mantiene a mi hijo como lo hizo conmigo toda la vida. Él tiene más de sesenta años y no lo puedo exponer a que salga. Pero bueno, me hace llegar alimentos, no nos falta nunca nada porque tengo un papá con todas las letras”, aseguró. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.