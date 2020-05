“Me rompió el corazón…” Fede Bal reveló que una famosa influencer le dio su primer beso

Fede Bal hizo su debut en la radio. El actor está conduciendo Late el Viernes por Radio Late. En la última emisión del programa, Bal inauguró una columna particular: “Llamando a mi ex”. El actor ha tenido varias relaciones con otras celebridades de la televisión, y muchas veces se ha visto implicado en algún escándalo mediático. Pero no fue así con su primer novia. Para la sorpresa de muchos, la primer novia de Fede Bal fue Stephanie Demner. Se comunicaron por primera vez después de años sin hablarse.

Stephanie fue la primera mujer a la que Fede besó. Así empezó la columna de Federico: “Es el momento de hablar de mi ex. Ella fue muy importante en mi vida porque fue la primera mujer a la que yo le di un beso”, contó. Después comentó que ella era más chica que él. Stephanie tenía 12 años y él 15. Bal se enamoró inmediatamente cuando la vio subir al micro escolar por primera vez. “La parada cambió y el micro paró en Cabildo y Congreso. Subió una chica nueva. Era más chica que yo. Pero era una princesa con ojos celestes. Fue mi primer encuentro con el amor, ¡me enamoré!”.

El actor comentó que, como suele pasarle, no la dejó sino que ella lo dejó a él. “Tengo que hacerle algunas preguntas. Quisiera preguntarle por qué me dejó, porque yo no sé dejar. A mí me dejan. Es Stephanie Denmer. Es hermosa, buena gente, de buena familia y la quieren mucho en las redes sociales”, la presentó Bal. La influencer atendió el teléfono apenas sonó y no reconoció la voz de Fede Bal. Pero se alegró mucho cuando supo que se trataba de él. Entonces Federico le preguntó por qué lo había dejado.

“Éramos muy chiquitos y vos eras el chico grande y malo, en ese momento ya eras famoso“, dijo la chica. “Entonces tenías muy buenas cartas para jugar. Nosotros compartíamos un micro escolar y hablábamos mucho. Fede era muy chamuyero y me regaló un CD de Eminem para mi cumpleaños”, dijo Stephanie entre risas. Pero, según contó, su mamá no lo aceptó porque tenía “lenguaje fuerte”. Y siguió contando: “Creo que también me regaló un libro”. Pero Bal quería saber qué había hecho para que ella lo dejara.

“Terminamos porque yo era muy chiquita”, aseguró Stephanie. “Y nos dimos un piquito, una vez, y después vos fuiste un poco desprolijo. Como yo no quise chapar, te chapaste a otra. Lo peor es que me rompió el corazón. Nos dimos un beso a escondidas en el micro. Después, él me dejó por otra chica. Puedo decir que lo quise sinceramente. Más allá de cualquier Bailando, cualquier fama, cualquier cosa. Después cuando se puso de novio con otra chica, cuando ya éramos más grandes, yo lo llamaba para cag… a pedos, nunca me gustaron sus novias”, confesó. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.