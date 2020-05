¿Qué pregunta no quiso contestar el presidente?

En la noche de este viernes, el presidente dio una conferencia de prensa junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. En la misma, Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena y dio detalles de esta nueva etapa. Luego de esto, el mandatario recibió preguntas de todos los periodistas, pero no quiso hablar de economía. “Me tengo que juntar con Guzmán”, argumentó.

El Intransigente informó que un periodista de la agencia Bloomberg le consultó al presidente de qué forma continuará ayudando a los habitantes que siguen en cuarentena. Esto debido a la imposibilidad de acceder al crédito. “El gobierno nacional, entre abril y junio, va a inyectar 1,7 billones de la economía para aliviar el impacto económico de la pandemia, pero sin tener acceso al crédito, como se podrá conseguir ese dinero sin provocar un salto inflacionario”, consultó.

La respuesta de Fernández no fue la esperada por parte del representante de una agencia vinculada a temas económicos. “La verdad es que discutí mucho sobre que me planteen esta cuestión en el medio de una pandemia, porque hemos hecho un enorme esfuerzo con el ministro , Martín Guzmán, para manejar esta situación, que no es muy distinta a la que vive todo el mundo”, indicó el presidente. “Yo sé que usted viene de un medio especialista en esos temas, pero hoy prefiero no hablar de economía“, dijo.

El presidente habló de la educación

El mandatario nacional fue consultado por la vuelta a clases ante la chance de que se vuelva siempre y cuando haya una vacuna, según lo expresó el ministro de Educación, Nicolás Trotta. “Por ahora, el comienzo de clases no lo estamos vislumbrando”, aseguró Fernández. “Volver a dar clases va a ser algo muy distinto a lo que nosotros conocemos”, continuó el presidente. Dejó entrever que podrían haber cambios en el futuro.

Qué sucederá con la IFE y los despidos

El presidente fue consultado por los despidos, ya que, en los próximos días, se finaliza el tiempo, que se impulsó en el decreto. “Estamos ayudando a las empresas para que no despidan”, argumentó el mandatario. “Hay un nivel muy claro de entendimiento de los empresarios respecto de lo que está pasando”, señaló Fernández en una conferencia de prensa. Con relación al Ingreso Familiar de Emergencia, aseveró que se está buscando “agilizar” los cobros e incluso anticipar la segunda cuota de esa ayuda.