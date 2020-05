“Sueño con ex parejas…” ¿Qué le pasa a Fede Bal con sus ex novias?

Fede Bal ha tenido muchas parejas en el mundo de la televisión. Con algunas terminó bien, y con otras, con grandes peleas, que terminaron en escándalos mediáticos. Sin embargo, él dice que prefiere quedarse con lo mejor de cada relación. Y en una reciente entrevista con Ángel De Brito, dijo que hasta sueña con sus ex novias. El actor incluso ha estado llamando a algunas de estas mujeres. Para pedir disculpas o para recordar momentos felices. ¿Quién se aparece en sus sueños?

“Se me aparece mucho mi viejo”, empezó contando Fede Bal a las angelitas. “En momentos re lindos, no tristes. Me acompaña. También sueño mucho con mis amigos, se me presentan imágenes de fiestas y alegrías. No sueño con cosas feas”, dijo. Hace un tiempo, Bal twitteó un mensaje referido a esto. Se ve que lo que más extraña, es salir de fiesta. “¿Soy solo yo o hay una sensación en el aire que es inminente el final de esta cuarentena? Tengo ganas de abrazar a un amigo, de bailar un temita con un trago en la manito y que se re pique, por Dios”, escribió.

En sus sueños, Bal tiene lugar para sus ex novias. “También sueño con ex parejas, que me hablan y yo hablo con ellas. De golpe es como un recorrido de mi vida. Es raro, pero lindo. Tengo charlas. De verdad me pasa aunque es raro”, confesó. ¿Tiene algo por lo que arrepentirse? Como informamos anteriormente, el actor ha estado haciendo llamadas. En la emisión pasada de Late el Viernes, Federico inauguró una sección llamada Llamando a mi Ex. Y la primera de las llamadas no pasó desapercibida.

Soy solo yo o hay una sensación en el aire que es inminente el final de esta cuarentena ? Unas ganas de abrazar a un amigo, de bailar un temita con un trago en la manito y que se re pike por diosss — Federico Bal (@balfederico) May 8, 2020

El primer beso de Fede Bal

Bal llamó a su primer novia, a la que le dio su primer beso. Y es una persona conocida en el ámbito en el que se mueve. Se trata de una famosa influencer, Stephanie Demner. La modelo confesó que en ese momento, él le rompió el corazón. Él tenía alrededor de 15 años y ella 12. Se conocieron en el micro que iba a la escuela. Y Bal dijo quedar perdidamente enamorado de ella. “La parada cambió y el micro paró en Cabildo y Congreso. Subió una chica nueva. Era más chica que yo. Pero era una princesa con ojos celestes”.

Y siguió contando: “Fue mi primer encuentro con el amor, ¡me enamoré!”, dijo Bal. Mientras tanto, Stephanie Demner, que terminó con el corazón roto, dijo: “Puedo decir que a Fede lo quise sinceramente. Más allá de cualquier Bailando, cualquier fama, cualquier cosa. Después cuando se puso de novio con otra chica, cuando ya éramos más grandes, yo lo llamaba para cag… a pedos, nunca me gustaron sus novias”. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.