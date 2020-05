“Tengo mucho amor para dar…” Vicky Xipolitakis a sus pretendientes

Recientemente, Vicky Xipolitakis dio una entrevista para Hay que ver. La mediática comentó que está respetando la cuarentena estrictamente y está tomando todas las medidas de higiene posibles. Incluso aseguró que “se levanta con lavandina y se acuesta con lavandina”. La modelo no ha dejado su departamento en más de un mes y medio. Esto se debe a que tiene un hijo pequeño, Salvador, al que prefiere mantener alejado de cualquier amenaza de contagio, por más mínima que sea.

Al panel le interesó saber cómo iba su vida amorosa. Vicky comentó que tiene muchos pretendientes. Le escriben varios hombres a través de las redes, pero ella no está interesada en ninguno. “Siempre están los buscas. Hay que ver si encuentran. Me ven inaccesible pero te juro que soy re accesible”, dijo entre risas. “Pero si no dejás entrar a nadie”, le dijeron los conductores. “Bueno, ahora no, imposible. De todos modos, ¡no soy tan inaccesible! Pero eso no quiere decir que avance. Por ahora encuentro gente linda pero no estoy conociendo a nadie”.

Vicky confesó que la principal razón por la que no estaba conociendo a nadie es su maternidad. Según dijo, esto le lleva, no 24 horas del día, sino ¡25! “Esto de ser mamá no me da tiempo. Me encantaría volver a enamorarme. Tengo mucho amor para dar”, aseguró. Entonces, los panelistas le preguntaron quién le escribía, intentando develar algún nombre conocido. Ella sorprendió con su respuesta. “Me escriben muchos jugadores de polo. Me sorprendió mucho porque yo no soy del target de los polistas”.

Y Vicky agregó: “Las mujeres de los polistas son más finas y casi no hablan”. Los panelistas quisieron saber más sobre este tema. Pero ella no dio a conocer ningún nombre. Y empezó a hablar de su pasado amoroso: “Hay de todo. Yo soy de equivocarme al elegir. Porque no soy perfecta. A veces me equivoco o las cosas no salen como las imagino. Pero de todas mis parejas aprendí. Intento quedarme con las cosas buenas. De mi última pareja, lo último bueno que tuve, fue mi hijo”, dijo. Con esto se refería a Javier Naselli.

El banquero y la mediática tuvieron una relación plagada de conflictos. Se separaron después de que Vicky Xipolitakis lo denunciara por violencia de género. "Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias", había dicho ella en televisión. Por el momento, Vicky comentó que el empresario no se ha acercado a ver a su hijo, en lo que va de la cuarentena. "Me duele decir que el papá del bebé no lo ve, ni preguntó en plena pandemia cómo está. No le importa el hijo", comentó.