Una fotógrafa escrachó a Julian Serrano

Una fotógrafa escrachó en Facebook al actor Julián Serrano. Lo que pasó es que el Youtuber subió una imagen en la que se lo ve sonriendo y con una remera azul, pero dicho archivo no era propio de él, sino que le pertenecía a Julieta García, una fotógrafa. Julieta hizo su descargo en todas sus redes sociales mandando al frente al actor: “En diciembre le saqué una foto a Julián Serrano. Me habló y me la pidió. Cedí a cambio de que me mencionara y etiquetara cuando la suba”, comenzó escribiendo.

La artista siguió haciendo su descripción de lo que pasó. “Hace 5 días, subió la foto cortada, y sin darme ningún crédito. Esto da ganas de no pasar fotos gratis nunca más. ¿Cuándo mierda van a valorar nuestro laburo?”, fue el descargo de la artista. Junto a esa publicación, subió evidencias de una conversación que tuvo con el cantante donde el joven afirmaba: “Genia, ¿me la podes pasar por alta definición al mail? Quizás la subo de posteo, por eso te pido. Y obvio que etiqueto a los dos”, comentó.

Por su lado, el actor pidió disculpas escribiéndole: “¡Mil disculpas, Juli! En serio tenía la foto guardada y pensé en buscar tu Instagram y me re colgué, mala mía. ¡No me gusta faltarle el respeto al laburo a nadie y te pido perdón! Cualquier cosa, igual hablamos por Insta”. Mientras que García posteó en su Twitter: “Asunto terminado. Quedó todo bien. Cometió un error y se hizo cargo. Yo cometí el error de pasar gratis una foto. Los dos aprendimos. Si sos artista, mencioná al fotógrafo, y si sos fotógrafo, no regales tu laburo. Gracias por la buena onda a todxs.”

“No hago quedar mal a nadie”

Algunos seguidores de Serrano le contestaron criticándola. Una de las respuestas fue: “¿Y por qué no borras el tweet? Lo haces quedar mal, si supuestamente fue un error por qué no lo borras. Todo el mundo lo esta leyendo”. La fotógrafa afirmó: “No lo borro porque estas situaciones tienen que ser visibilizadas para que no pasen más, lo hago por todos los fotógrafos y fotógrafas que viven esto a diario. No hago quedar mal a nadie porque el asunto fue resuelto como ya todos vieron”.

Para finalizar expresó en su cuenta de Facebook: “Gracias a todxs los que me ayudaron a difundir! Increíble! Finalmente Julián me etiquetó (aunque ya no sirve de nada) y subió una historia pero se dio cuenta de su error, pidió disculpas y pagará por la foto porque es lo que corresponde al no haber cumplido con lo pactado anteriormente. Espero que esto haya servido para generar conciencia de lo que vale el laburo de los y las fotógrafas. Si vas a pedirle gratis una foto a un ph, mínimo dale los créditos. Gracias!”.