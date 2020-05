Yanina Latorre habló con Marcelo Polino sobre Andrea Taboada

Yanina Latorre contó porque esta siempre en conflicto con su compañera de “LAM” Andrea Taboada. Fue hoy el programa radial Polino Autentico, conducido por Marcelo Polino. Polino le preguntó la panelista: “Quiero que me cuentes el detalle de tu distanciamiento tus compañeras”. “Me quedé muy sola, ese es el problema. Se me fueron todas mis amigas”, comenzó diciendo Yanina. “No hay ni hubo escándalos, discutimos. Todo empezó porque Iavícoli dio una entrevista a una revista”, aseguró Yanina.

Y continuó: “Esa nota Ángel De Brito la sacó al aire y le preguntó por qué dijo esas cosas. Yo hubiera preferido que ella diga que si pensaba así. Porque dijo algo así como que se reservaba su opinión”. “Karina dijo que yo hago los vivos porque quiero que me pongan un programa. A mi me molestó su opinión. Pero a mi me puede molestar lo que decís, pero aun así podes hacerlo. Yo estuve en desacuerdo con muchas personas, muchas veces, pero no desdigo a nadie”, contó Latorre.

Marcelo aprovechó para contar lo que lo sorprendió cuando vio “LAM“: “A mi lo que me llamó mucho la atención fueron casi las lágrimas de Taboada. Ella dijo que te había ayudado mucho en un momento, que te había sido un puntual en tu vida, en un momento muy complicado y que eran grandes amigas”. Y Yanina contestó: “A partir de que Karina desmintió todo, Taboada se subió. Es día yo me angustié porque me escribió Lola (hija de Latorre) Me dijo: Mamá salí de ahí! ¿Por qué te dejás bardear así?”.

“Ahí quedó”

“Taboada me empezó a decir lamentable, falsa, de todo. La verdad es que eso me angustió, y ahí quedó”, explicó Latorre. Cuando le preguntaron por sus discusiones con las otras panelistas, respondió: “A partir de ahí varias personas, hasta Beto Casela lo dijo, comentaron están todas (las panelistas de LAM) en contra mía. Lo dijo Martín Candalaf, el compañero. Mariana Bay también comentó que yo dije que ellas me odian. Yo no dije eso, yo dije que ellas no tienen onda conmigo”.

“Toda esta bronca sale de lo que digo en mis vivos, no sé por qué están tan pendiente de lo que digo. Tampoco está mal que no tengan onda conmigo, a mi no me interesa ni quiero tener onda con ellas. Lo que no quiero es que estén todo el día las tres empezando a darme a mí”, contó. Y se excusó “Yo no tengo a Lourdes Sanchez o a alguna otra panelista para que estén conmigo. Siempre es guerra, guerra. Y llega un momento que me canso. Como dijo Ángel, no soy un robot”.