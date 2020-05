Yanina Latorre se cruzó con Andrea Taboada en las redes

La panelista Yanina Latorre tiene semanas complicadas en el programa Los Ángeles de la mañana . Hace unos días, tuvo un cruce con su compañera Karina Iavícola en el programa. La consecuencia fue que la esposa del exfutbolista Diego Latorre terminó llorando. Otro frente de conflicto habitual al aire es con Andrea Taboada, ya que se hacen críticas mutuas. Ahora, mediante su cuenta en Instagram, hizo su descargo sobre ella junto a Lizardo Ponce.

Cuando Lizardo le preguntó por qué Taboada la ataca constantemente, la rubia explicó el contexto previo a las disputas en el programa de Ángel De Brito: “A mi familia le duele mucho esto, porque yo era amiga de Andrea. Ella venía a mi casa, pasaba tiempo con nosotros, comíamos. Es amiga de Lola, es amiga de Diego (ambos son hijos del matrimonio Latorre). Entonces a toda mi familia le llama la atención del maltrato sistemático que recibo de Taboada”.

Además, Latorre explicó que ese distanciamiento la afectó profundamente. “Eso fue lo que me angustió ese día cuando lloré. A mi Iavícoli no me importa, puedo pelear con ella, ella dio una nota que a mí no me gustó. Karina me puede decir lo que quiera, no me interesa”, sostuvo. Luego de ese descargo en el vivo de “Yanardos” (apodo dado por los fans de Yanina y Lizardo) le tocó el turno a su rival, quien reconoció que la amistad entre ambas periodistas ya no existe.

“Yo no insulté a nadie”

Taboada fijó su posición a través de una historia en la cuenta de Instagram del conductor Ángel De Brito. “En primer lugar yo no insulté a nadie, no soy de insultar. Nunca lo hice, Latorre. Vos sos una mujer que siempre te has considerado que se banca todas, te las bancas todas y te bancaste muchas. Que no te entran las balas. Pero a veces uno discute, yo tengo mi opinión, vos tenés la tuya. Cuando yo digo mi opinión, no tiene por qué coincidir con la tuya. Entonces eso no se llama ataque, se llama pensar distinto”.

“¡Y claro que fuimos amigas! Yo te banqué en muchas, no quiero dar detalles, y tampoco de por qué hoy estamos separadas. No podés reconocer sus errores, ni siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo y no lo sabés reconocer. No hay un plan sistemático para atacarte, que te quede claro. No tendría ningún sentido. Vos hablás en las redes. Yo no te contesto en Instagram ni en Twitter. Trabajo en LAM, todas las compañeras coincidimos en que Evelyn (Von Brocke) te estaba traicionando. Salimos a bancarte y a defenderte y lo volvería a hacer”, concluyó.