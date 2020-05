Yanina Screpante habló sobre la relación que mantiene con el Pocho Lavezzi

Luego de que se confirmara la relación entre Ezequiel Lavezzi y Natalia Borges, en el programa Intrusos aseguraron que la brasileña está embarazada por unas publicaciones que ella misma hizo en su cuenta de Instagram. Ahora, Yanina Screpante habló en una entrevista que le brindó a Juan Etchegoyen sobre la relación que tiene con el exjugador y también opinó del supuesto embarazo. “Yo no te voy a preguntar algo difícil de responder, solamente te quiero preguntar ¿Cómo es tu relación con el Pocho?”, comenzó preguntando Etchegoyen.

Además aclaró: “Te pregunto esto, porque hay casos en los que algunas parejas, después de terminar una relación larga, queda buena onda y en otros casos no”. Screpante respondió: “Ni bien me separé, obviamente seguí hablando. Imaginate que fue una relación de tantos años (ocho), así que había que ponernos de acuerdo. Aparte él estaba viviendo en otro país, había que hablar de muchas cosas. De la mudanza, la casa, de millones de cosas. Yo le manejaba todo lo que era de él, las casas que él tiene acá en Argentina y otras cosas.”

La exnovia del argentino declaró: “Al principio si hablábamos y había buena onda. Después obviamente va pasando el tiempo, uno no se pone de acuerdo por diferentes motivos y se va perdiendo el vínculo y ya está. Si uno se separa, es para no tener que estar hablando. Pero si me lo cruzo, hay buena onda, no tengo mala onda con él. Compartimos muchos años juntos, así que todo bien”. El periodista indagó: “¿Y cuando te enteresate que estaba saliendo con esta chica que vos conocías qué fue lo que te pasó?”.

“Todo me cerraba”

“Fue muy gracioso cómo me entero. Una amiga mía que vive en Miami estaba con el marido, ya estaban viendo para irse por el aniversario de bodas a Saint Barth, en este hotel que supuestamente estaba el Pocho con esta chica. Y me dice ¿puede ser que Pocho está con tal y tal? Entonces le digo que no tenía ni idea, pero que podia ser. Todo me cerraba. Y después justo me llama un periodista y me pregunta si me enteré de la noticia. Este chico sabía todos la información”, respondió Yanina.

Para finalizar, Etchegoyen contó que ahora dicen que Natalia está embarazada y pregunto a Screpante: “¿Vos no tenes ninguna información? Ya que tenes buena onda con Lavezzi capaz que te dijo algo”. “A mí no me contó nada. Yo creo que debe ser mentira, es una suposición de un periodista porque la chica subió una foto y él le puso el emoji de un angelito. Entonces, pusieron como que sería un bebé. No sé si es así, pero sino que sean felices. Es lo que vale”, comentó Screpante.