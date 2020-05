Cano le pidió al dirigente de la AFA que se tome el mismo criterio para todos

Debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno de la República Argentina, muchas actividades se vieron afectadas. Entre ellos se encuentra al fútbol argentino, el cual no pudo desarrollarse hasta el final de su temporada. Por este motivo la AFA tuvo que tomar una serie de decisiones en cuanto al ascenso que provocaron enojo en algunos sectores. Esto llevó a José Cano a enviar un comunicado al presidente de dicha institución.

La resolución de la Asociación del Fútbol Argentino en cuanto a la suspensión de los ascensos provocó la reacción y la respuestas de muchos clubes, políticos e instituciones. Entre ellos estaba José Cano, quien envió una carta al presidente de la AFA, en la cual expresaba el descontento por el hecho de que muchos clubes del interior se vieron perjudicados por esas decisiones. “Acá tiene que sostenerse el principio de igualdad. O se juega todo o se toma el mismo criterio en las distintas divisiones”, expresó Cano.

🗣 @JCanoOK Diputado Nacional por la provincia de Tucumán, en @ElAscensox3, por @947FMRadio: "Acá tiene que sostenerse el principio de igualdad. O se juega todo o se toma el mismo criterio en las distintas divisiones". May 10, 2020

San Martín de Tucumán

Entre los clubes perjudicados por la Asociación del Fútbol Argentino, se encuentra San Martín de Tucumán. La institución santa se proclamó en contra de las medidas tomadas por la AFA, debido a que los afectaba de una forma directa. El club reclama el ascenso a primera división, el cual dicen que merecen por terminar puntero en el campeonato de ascenso. Por este motivo, “El santo” realizó un comunicado oficial. En el mismo, expresó su descontento con la situación.

“Nuestra institución no apoya al Presidente de AFA , Claudio Tapia. Se funda esta posición en que no se puede avalar a un Presidente de la Institución Madre del Fútbol Argentino, que cree que su escritorio es más “poderoso” que la pelota y la esencia de nuestro deporte. Beneficiando desde ahí a muchos y no aplicando el mismo criterio”, fueron las palabras con la que inició el comunicado.

En este anuncio, también se denunció que estas decisiones están hechas para beneficiar a ciertos equipos, especialmente al equipo del cual el “chiqui” forma parte. De esta forma lo salva del descenso a ellos, pero condena a otros equipos, como al “santo” quien se queda sin la posibilidad de ascender nuevamente a primera división. Además recalcaron la mala postura de los presidentes de los equipos de primera, quienes apoyan todo esto, permitiendo la discriminación hacia los equipos del interior. “Somos iguales y el fútbol tiene que estar por encima de los intereses del señor Claudio Tapia, que siempre va por más” sentenció CASM.