Cinthia Fernández le contó a Angel De Brito lo que opina del conflicto que hay en LAM

Cinthia Fernández se comunicó con Angel De Brito a través de su cuenta de Instagram. El programa Los Ángeles de la mañana viene con altos puntos de raiting en las últimas semanas, pero no todo lo que brilla es oro. Constantemente se ven enfrentamientos entre todas las panelistas que hay. Incluso hay cruces con la movilera Maite Peñoñori. En su red social, el conductor subió una serie de historias donde las involucradas dieron su opinión y hasta le pidió la suya a Cinthia, quién también era una de las panelistas hasta hace poco tiempo.

“Yo lo único que quiero hacer es una observación general que nadie la hizo. Hoy voy a apuntar contra los programas satélites. Como comen los programas así. Nos critican, nos dan con un caño, dicen que somos re venenosas, que dormimos enroscadas, que nos matamos, etc”, comenzó hablando. Y agregó: “Lo bueno es que lo que pasa en vivo es lo único que nos pasa”. “Por ejemplo, en el programa de Nicole Neumann, todos se matan, todos se odian. Le hacen tremento bullying a Nicole y nadie le dice nada en la cara”, aclaró.

Cinthia explicó: “Nosotros nos matamos pero nos decimos las cosas en la cara. Lo que tengo como observación es que después de que salimos al aire, ya largamos lo que teníamos para decir y cada una tiene sus opiniones formadas”. Por otro lado dijo: “Karina Iavícoli se tiene que disculpar conmigo por decirme rápida el otro día. No me gustó para nada. ¿Por qué Baclini puede tener novia y yo no me puedo hablar con nadie? Además nunca dije si hablo o no con nadie, ella prejuzgó e hizo comentarios machistas”.

“Que rápido que se te pasó”

Recordemos que hace unos días, en el programa “LAM“, Yanina Latorre había asegurado que la exparticipante del Bailando consiguió un nuevo novio en plena cuarentena. En esa entrevista, Karina dijo: “¿No era que no te ibas a enamorar, que estabas muerta de amor por Baclini? Que rápido que se te pasó”. “¡Qué raro Karina con ese comentario! A Martín no le decís nada de eso que se le pasó rápido. Dejáme de joder”. Había contestado tajante la exnovia del empresario.

Iavícoli aclaró en ese momento: “A él yo no tengo nada para decirle, porque la que hace toda la historia sos siempre vos. No mezcles las cosas, si querés decirme machista, hacelo, no me interesa. Lo que digo es que vos dijiste que estabas re muerta de amor por él. ¿Ya se te pasó? es una pregunta”. Para finalizar Yanina la interrumpió y defendió a Cinthia: “¿Por qué va a ser desprolija? Terminó, el tipo la dejó en diciembre. Estamos en Mayo ¿no puede hablar con un tipo que le guste? Pasaron 5 meses”.