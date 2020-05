Érica Rivas detalló por qué se hizo feminista

En Twitter Érica Rivas se comunicó con sus fans y contó por qué se hizo feminista. “Si les copa, cuéntenme su historia sobre salida del closet feminista. Hagamos esto por la única razón: muchos comentarios ignorantes sobre lo que es ser feminista”, escribió. Y agregó una consulta: “¿Me cuentan cuándo y por qué se hicieron feministas? Yo en 2004 vi un obra de teatro sobre cartas escritas por madres, hermanas y amigas de la ciudad de Juárez. Me quedé charlando con ellas. Me dolía mucho lo que había visto, lo que pasaba en la ciudad. Ahí me hicieron ver que eso era ser feminista”.

Luego evidenció el momento: “Aquí la foto de aquel momento. Luego el camino se lleno de nuevxs amigxs, libros y encuentros. Se amplió y ramificó mí feminismo. Una usuaria le respondió su motivo. “#LaRazon Cuestionándome porque el hombre siempre se creía superior y porque así lo veían la mayoría. Descubrí a @malepichot en el 2010 y fue ella a la cual leía, veía sus vídeos, sus Stand up, etc,quien me abrió mucho la cabeza y me hizo darme cuenta de muchas cosas”.

Recordemos que la humorista no va a participar de la obra de teatro Casados con hijos ya que, según Rivas, la bajaron del proyecto. En un supuesto mail que escribió a los integrantes de la producción teatral ella reclamaba ciertos cambios. Supuestamente hizo alusión al feminismo escribiendo “Me mandaron todos a freír churros. Me gustaría deslizar en algún momento ‘el se va a caer’. Ahora que lo pienso este último podría ser el nuevo latiguillo de María Elena“.

La actriz habría pedido algunos cambios

También habría mencionado un spot: “Spot número uno: ¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando porque yo lo soy. Pero no me gustaría que se bardee al veganismo. Si va a ser así prefiero no tocar el tema, o por lo menos que los chistes sobre veganos no me los chanten a mí. Creo que en todo caso los chistes tendrían que ir hacia otro lado. Hablar del machista carnívoro capitalista del que nunca se dice nada. Pero qué te voy a decir a vos, que tenés un amigo que hace stand up con esta temática”.

Además, la exactriz del programa que transmitía el canal de Buenos Aires Telefe, se quejaba de las pocas veces que remataba un chiste y pedía mayor participación: “Veo que este es el único spot donde María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe (el personaje de Guillermo Francella) no le queda mucho tiempo de vida. A eso me refería cuando quise incorporar al equipo a alguien para que los proteja y asesore feministamente”.

Para finalizar, en esa supuesta carta escribió: “Pienso que dentro del nuevo horizonte se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado. Pero en este caso, Pepe está haciendo reír al público. Como si fuera algo malo o poco femenino dejarse los bigotes. Hoy diría muchas cosas contestando un chiste tan malo y que atrasa. ¿Y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad. No sólo la de Pepe sino la de todos los hombres, incluida la de ustedes”.