Juana Viale confirmó su baja del Bailando 2020

Juana Viale finalmente no sera parte del certamen Bailando 2020. Ángel De Brito va a ser parte del jurado del certamen Bailando por un sueño. Ante esta situación, tiene mucha información sobre el programa conducido por Marcelo Tineli. En el programa Los Ángeles de la mañana, Ángel sorprendió al decir que era posible que Juanita formara parte del Bailando. Pero poco duró ese rumor ya que la misma conductora confirmó que finalmente no iba a participar.

Mientras reemplaza a su abuela Mirtha Legrand (por peligro de contagio de la enfermedad Covid-19) en sus programas Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha, Viale le contó a Marcelo Polino (otro de los jueces del certamen) los motivos por los cuáles decidió no participar del programa. “Bueno, vamos a hablar un poco más frívolo, quiero que me cuentes los pormenores del Bailando por un Sueño. ¿Va a existir o no va a existir?”, comenzó preguntando Juana. Y Polino contestó: “Voy a dar los detalles, pero quiero llevarme una primicia, ¿vos vas a bailar, vas a participar?”.

Ahí Juanita respondió: “No, porque no llegamos… económicamente no hubo acuerdo”. “Pero si es por el dinero eso lo hablamos con Marcelo Tinelli y con el Chato Prada“, dijo Polino. “Perfecto, dale, atienden mis súplicas”, comentó Viale mientras se reía y dando a entender que todavía hay una puerta abierta para que participe del Bailando 2020. “A vos te fue muy bien cuando participaste”, dijo el locutor. Recordemos que la participación de Juana en el programa de Tinelli fue en el año 2015, donde obtuvo el decimocuarto puesto tras cinco meses de competencia.

Juana Viale no participaría del Bailando

“Sí, hace muchos años fue. Igual la cadera está más oxidada”, cerró Viale. Anteriormente, el programa de Los Ángeles de la mañana Ángel De Brito difundió la lista de participantes del Bailando. Nombró primero a quienes no van a estar. Las mujeres: Lourdes Zánchez y Macarena Rinaldi. Quienes se sumaron a la baja de Agustina Aggazini, Cinthia Fernández y ahora Juana Viale. En duda está Débora Plager. Por el lado de los hombres nombró a Martín Baclini, expareja de Fernández y actual de Aggazini.

Los participantes que sí están confirmados por momento son: Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Dalma Maradona con Franco Insua, Anita Martínez, El Bicho Gómez que bailará con Karina Hernández, El Turco García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Lionel Ferro, Nico Occhiato, Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, El Chino Maidana, Gloria Carrá, Las trillizas de oro, Viviana Sacone, Alexandra Rampolla y Freddy Villareal.