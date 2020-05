Juana Viale no sabe donde queda la villa 31 y le llovieron las críticas

Una pregunta realizada anoche por Juana Viale al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán González Bernaldo de Quirós, dejó al descubierto su profundo desconocimiento del mapa de barrios y villas porteños en medio de la pandemia de coronavirus que prolonga la cuarentena obligatoria. La reacción del público en las redes sociales fue una oleada de críticas (algunas de ellas irónicas) a la joven conductora de “La noche de Mirtha” y de “Almorzando con Mirtha Legrand”, donde está en reemplazo de su nonagenaria abuela.

“¿La Villa 31, a quién responde, a Capital o a Provincia (de Buenos Aires)?”, le preguntó a González, quien asumió que ese territorio está bajo su órbita. El tema de fondo es que la populosa Villa 31 es una de las más numerosas y conocidas del país. Se ubica sólo a pocos metros de la terminal de colectivos y de trenes de Retiro. Además tiene masiva concurrencia de personas y está cerca de zonas residenciales de familias de alto poder adquisitivo. Entre ellas, su propia madre Marcela Tinayre vive en el exclusivo Barrio Parque.

La pregunta de Viale era para abordar al funcionario sobre si se estaba testeando poco a los contagiados de coronavirus en esa villa. Ya que sólo en el primer día de chequeos se detectaron 30 casos nuevos de 39 controles que se hicieron. “Si en un día, en un lugar, hubo tantos positivos, no condice con la realidad”, afirmó la conductora. La mesa se completaba con Fernando Carnota, la coreógrafa Reina Reech, el periodista Fernando Carnota, el deportista Eduardo Coco Oderigo,. Este último es fundador de Los Espartanos, su club de rugby integrado por ex presos.

Comentarios por Twitter

Twitter fue el territorio elegido principalmente para las burlas hasta transformarse en tendencia. Christian Camblor en su cuenta @chriscamblor escribió sobre Viale: “ Yo no sé para qué la sacan del country”. Rubén Peñalba puso “no debe saber dónde queda” y @Belmonzon_ aportó: “Vi que Juanita Viale es tendencia y dije bueno, habrá hecho algún comentario medio despectivo. Pero no, solamente no sabe si la villa 31 pertenece a CABA o a provincia, está gente está en televisión”. “Vive en el cono del silencio”, afirmó @ademarari, al evocar al “Súperagente 86”.

La pandemia de coronavirus centra toda la atención en el mundo. En los últimos días, la principal preocupación de los Gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se fijó en el gran aumento de casos detectados en las villas porteñas. Ese incremento hace que sea el foco de contagios más grave en el país actualmente y el motivo principal por el cual la Capital Federal no entró en el plan de flexibilización de la cuarentena. En el resto del país, desde mañana se avanzará en la apertura de algunas actividades comerciales y profesionales.