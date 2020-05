Marcelo Polino contó cómo vive su aislamiento

Juana Viale condujo una vez más Almorzando con Mirtha Legrand. Esta vez estuvieron de invitados Marcelo Polino y el Puma Goity. Entre muchos temas que se hablaron (incluido el Bailando y la no participación de Juana en el mismo), A Marcelo le preguntaron cómo pasa el aislamiento social obligatorio por el Gobierno Argentino. Juana preguntó: “¿Cómo te trata a vos la cuarentena?”. Y Polino respondió: “Yo tengo la posibilidad de salir a trabajar, eso me da como un aire. Voy a radio mitre, puedo ir a otro programa, entonces eso me da una salida”.

Marcelo aclaró: “Yo en general vivo en cuarentena (encerrado). Tengo cuatro o cinco trabajos diarios y después vuelvo a mi casa. En ese sentido no la siento. Tengo un buen espacio en mi casa con un parque grande. Yo vivo en Recoleta y tengo 200 metros de parque que están en mi casa. Es como un jardín de paz. Lo miro a través del vidrio, pero no salgo al aire libre. Cuando empezó la cuarentena y no podía venir el jardinero, me volví un experto. Podo el pasto, y hago otras cosas”.

Recordemos que hace poco Polino estuvo en el programa Podemos Hablar, que compite por el raiting con La noche de Mirtha. En PH Marcelo reveló una historia que sorprendió a todos: “Cuando yo comencé mi carrera trabajaba limpiando baños y oficinas en una editorial. Era empleado de limpieza en la revista Tal Cual. Había una nota que era un domingo y ningún periodista quería ir. Levanté la mano y dije ‘puedo ir yo’, pero como nadie quería ir todos dijeron ‘que vaya el pobre, démosle la oportunidad para quedar bien’. Fui y desde ahí nunca más paré hasta hoy”.

“Eran cinco renglones”

“Mi primera nota fueron dos hermanas que habían sido separadas al nacer, las habían adoptado familias diferentes y Gerardo Sofovich las había encontrado 45 años después. La nota era el reencuentro de las hermanas y ahí fui con mi anotadorcito, con mis preguntas anotadas en un papelito. Me tomé tren y colectivo porque era en zona norte e hice mi primera nota. Me la publicaron, eran cinco renglones. Cuando ví esa nota me sentí Mariano Moreno, el padre del periodismo”.

Actualmente Marcelo tiene un programa radial en Radio Mietre el cual se llama Polino Aunténtico. Allí suele estar con la panelista de Los Ángeles de la mañana Yanina Latorre. Además fue confirmado como parte del jurado de la nueva edición Bailando por un sueño, programa que conduce Marcelo Tinelli y donde forma parte desde el año 2017. Polino desde el año 2000 al año 2003 fue conductor del programa Zap TV. Entre los años 2002 y 2004 fue panelista de Movete e Intrusos en el espectáculo.