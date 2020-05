Tierno festejo de Luisana Lopilato por el día de la madre en Canadá

El día de la madre se celebra en distintas fechas en el mundo. Mientras que en la Argentina es el tercer domingo de octubre, en algunos países del hemisferio norte se festeja hoy. Así ocurre en Canadá, donde Luisana Lopilato está radicada con su marido, el cantante Michael Bublé, y sus hijos. Desde allí compartió un video en las redes sociales sobre el festejo que le hicieron. Fue organizado por una maestra y mientras se cumple con la cuarentena domiciliaria obligatoria por la pandemia de coronavirus.

“La maestra de Noah (es el mayor de sus tres hijos) nos invitó a una videollamada por el Día de la Madre en Canadá, pero la regla fue que teníamos que estar todos de gala. Mis hijos me sorprendieron y me invitaron a bailar. Y adivinen qué? Me hicieron derretir del amor!!”, describió la escena la actriz desde Vancouver en Instagram. Luego del texto en español, lo publicó en inglés. En pocas horas, el video tuvo casi 1,4 millón de reproducciones y 5.000 likes de los seguidores de la cuenta.

En la imagen se la ve en una sala de estudios de su casa, con dos monitores de computación. Hay juguetes infantiles en el piso y una cara de Papá Noel pegada en la pared, resabio de las últimas navidades. Lopilato está abrazada bailando con dos de sus hijos, Elías (cuatro años) y Noah (de seis años, quien se recuperó de un cáncer de hígado). Ellos están vestidos de camisa y pantalón sostenidos por tiradores. Mientras tanto, ella (muy sonriente) luce un vestido de Cristian Rey de espalda descubierta. Así pudo cumplir con la consigna de que todos estén muy elegantes en la pantalla.

El amor de Bublé

Si bien no aparece Bublé, a los pocos minutos de subido el video publicó una de las primeras reacciones: “I love you”, escribió en su mensaje, acompañado de un corazón. Tampoco se lo ve en la filmación al menor del trío, Vida, de quien recientemente se conoció la primera imagen. Fue en un video familiar subido hace menos de un mes. Esto pasó cuando la rubia niña de un año y ocho meses se suma a la pantalla para cantar junto a su padre “Señorita”. Luego ambos bailaron “I like to move it”.

Ayer Lopilato subió una foto suya en Instagram con un ajustado vestido calado de color rojo, con guantes del mismo color, delante de sábanas blancas recién tendidas al sol. “Y bueno… ya sé lo que están pensando… Este es mi look los días que toca lavandería! Algún tip!?, ironizó, y recibió 300.000 likes de sus fans. La actriz regresará al país a fines del segundo semestre de este año, ya que tiene que ensayar la obra “Casados con hijos”, que se estrenará en enero de 2021 en la Capital Federal.