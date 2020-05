Yanina Latorre nombró a quiénes le gustaría que estén como panelistas de LAM

Yanina Latorre se comunicó con Lizardo Ponce en Instagram. Apodados “Yanardos” por sus fans, el las últimas horas hicieron una transmisión junto a Lola Latorre (hija de Yanina y Diego) donde hablaron del conflicto que hay con las otras panelistas en el programa conducido por Ángel De Brito, Los Ángeles de la mañana. En un momento Ponce le pregunta a Lola a quiénes le gustaría como compañeras de Yanina, mientras esta última estaba de acuerdo con lo que decía su hija.

“¿Cómo seria tu panel perfecto de LAM?¿cómo te gustaría que sea?”, consultó el influencer. “Me gustaría que estén: Mi mamá, Analía Franchin, Lourdes Sánchez y Majo Martino. Cinthia Fernández me parece que es un buen reemplazo”, contó Lola. Yanina, además interrumpió diciendo: “Carmela Bárbaro me gusta mucho, ella trabajaba en LAM, pero a mi hija no le gusta”. Y agregó: “Barby Franco me gusta, Ángel la podrías incorporar. Mica Viciconte no me gusta, Maite Peñoñori de movilera me re gusta, es la uno”.

“Laurita Fernández podría estar, aunque me da igual. Amalia Granata me gusta”, contaba Lola. “A mí también me gusta, es re buena panelista, es muy funcional”, dijo en ese momento Yanina. “Mi hija de panelista sería un peligro, hija te diría que no digas más nada porque después el Lunes me la tengo que fumar”, le recomendó la esposa del exfutbolista Diego Latorre a su hija. Cuando Ponce le preguntó a Lola qué fue lo que le dolió del día del llanto de su madre respondió: “A mí no me gusta que se metan con mi mamá”.

“Intentan bajarte”

“Me re enojé y le escribí a mi mamá: Ahora lo que vos tenés que hacer es redoblar la apuestas. Porque ellas quieren que a vos te duela y te lastimen. Siempre te atacan de todos lados e intentan bajarte, como les pasa a todos, a Marcelo Tinelli, a Pampita. Y sin embargo ellos siguen ahí arriba, vos no le des lugar a ellas, burlate vos de ellas, porque sos superior. Ellas quieren que te duela, pero vos sos mejor, reitre siempre de ellas porque ellas son las patéticas”, relató Lola.

“Amo que mi hija me hable así. Por eso lloré ese día, ¿Entienden? La amo. Por eso me hizo llorar, es una reina total”, explicó Yanina. Recordemos que en el programa Los Ángeles de la mañana la esposa de Diego Latorre tuvo una fuerte discusión con sus compañeras Karina Iavícola y Andrea Taboada. Dicho cruce terminó con un llanto de Yanina que sorprendió a todos los que estaban presente, particularmente a De Brito quién se preocupó por su panelista.