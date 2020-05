Barbie Vélez confesó qué es lo que más le molesta de Nazarena

En medio de su regreso al Bailando por un Sueño, Barbie Vélez dio una entrevista para El Trece. La modelo comentó cómo se está preparando para el certamen de baile más famoso del país. Como demás participantes, Barbie está ensayando en casa, desde videollamadas. Y según dijo, se le está complicando un poco. “Me frustro bastante. Pero también es una cuestión lógica. Estamos ensayando por videollamada para estar en un programa que ve todo el mundo, ¡es un papelón!”, dijo la hija de Nazarena Vélez.

Estos ensayos se ven entorpecidos por un asunto en particular. Barbie está pasando la cuarentena en familia. Al enterarse que empezaría la cuarentena, ella y su novio, Lucas Rodríguez, se fueron a vivir a la casa de su mamá, Nazarena Vélez. “Somos un montón, somos cinco en la casa. Me vine a pasar el aislamiento a lo de mi mamá. Hace tres años que vivimos juntos con mi novio. Vivimos en un departamento en el centro. Pero cuando nos enteramos que venía la cuarentena decidimos venir para acá por una cuestión de comodidad. También para estar todos juntos”, comentó.

La modelo había dicho que su departamento era demasiado pequeño y en la casa de su mamá tienen otras comodidades. Además de tener más espacio, tiene un jardín y una pileta. Y claro, también estará junto a su familia. Pero este tema puede ser complicado a veces. Barbie Vélez confesó que hay algo sobre su mamá que la incomoda. “Lo que me molesta de mamá es que es ruidosa, muy ruidosa. Yo soy muy del silencio. Estoy muy en mi mundo. Ella escucha mucha música muy fuerte, esas cosas que yo no hago”, comentó.

“Pero bueno, vengo acá, soy medio visitante, así que me tengo que acostumbrar”, dijo la participante del Bailando. De todos modos, la modelo comentó que, en general, llevan bien la convivencia. Por otro lado, Barbie comentó que lo primero que hará al levantarse la cuarentena será ver al resto de su familia. “Lo primero que voy a hacer, sí o sí, es ir a ver a mi papá y a mi abuela. No los veo hace más de un mes, y yo iba todos los domingos a verlos. Los extraño mucho”, contó.

Barbie Vélez vuelve al Bailando

Barbie Vélez volverá al Bailando por un Sueño después de su inesperada baja en 2016. La hija de Nazarena se fue del certamen en medio de un gran conflicto mediático que terminó en problemas legales. Ella había denunciado a su ex pareja, Fede Bal, por maltrato. El mediático también participaba del concurso, por lo que ella prefirió bajarse. “En otro momento no lo veía como una opción. Este año me sentí preparada. De hecho, no se lo consulté a nadie. Tomé la decisión y después lo comenté”, dijo Barbie. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.