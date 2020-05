Cinthia Fernández recordó las malas notas que le pusieron en el Bailando

Cinthia Fernández constantemente está mostrando lo que hace durante el aislamiento sanitario a través de su cuenta de Instagram. Se filma cuando entrena, cocina y hace los quehaceres de la casa. Además, está muy unida a sus tres hijas. En las últimas horas publicó videos donde se la ve junto a las niñas. En uno están en una clase virtual de su escuela mediante videollamada y se las ve festejando porque su maestra se fue al baño y las dejó al aire. Ellas están en la cama junto a sus peluches y un pijamaceleste y blanco.

“Se fue la maestra y esto es todo joda”, comenta la bailarina. Cuando pregunta a sus hijas si están solas, les responden que sí. En otro posteo, Fernández está con su hija Bella en el patio de su casa. “Quiero guardarme esto de recuerdo. ¿qué hiciste recién?¿Qué estás haciendo? Contame”, le pregunta. “Te la quería dar en el día de las madres”, contesta y se ve una taza en la que están las tres hijas junto a su mamá. “Te amo, sos lo más bello del mundo. Dame un beso. Muchas gracias mi amor, ya me la guardo ¿sabes? Y al video también me lo voy a guardar”, dice emocionada la mediática.

En el tercer video publicado en su Instagram, se ve a las niñas con una revista donde aparece Marcelo Polino. En el epígrafe del video Cinthia escribió: “La venganza será terrible, estoy estallada. Tienen atragantado el cero de hace dos años y no se olvidan jajajajajajajaj @marcelopolino, mis mejores patovicas”. Una de sus hijas lo señala con un lápiz y le dice repetidamente “malo” a Polino. “Es malo porque no te dio puntos”, contesta ante la pregunta de la expanelista de LAM.

Los bigotes de Polino

Además mientras estaba con esa publicación, la niña le iba dibujando bigotes sobre la imagen. “Es el tío Poli ¿Él es malo?¿Qué me puso? Te están matando Poli… te dibujan un bastón de viejito”, dice la modelo mientras se ríe fuera de la pantalla. Los comentarios de sus seguidores fueron casi inmediatos, con palabras de apoyo a la instagramer y calificando de “genias” a sus hijas. Estos tres videos tuvieron entre 80.000 y 21.000 reproducciones sólo en las últimas cinco horas.

Esa alusión viene de cuando Polino fue jurado en el programa Bailando por un sueño en el año 2018. En esa ocasión, el juez le puso la puntuación de -1, siendo la más baja en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. “Voy a compartir mi opinión. Estuvo todo disparejo, no me gustó, se enredaron con las mochilas. Había pensado poner un 0 porque me pareció un disgusto, Pero, realmente, me acaban de mandar un video donde afanosamente sacaron esa idea de otras participantes. Chorearon la idea de ese video. Es un combo completo, ¡Así que mi puntaje es un re disgusto esta noche!”, había declarado el locutor en ese momento antes de dar su puntaje final.