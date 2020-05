El Pocho Lavezzi, alejado de su hijo

El exjugador de fútbol, Ezequiel el Pocho Lavezzi, está viviendo unas semanas intensas. Tras los rumores de que su novia Natalia Borges está embarazada, ahora el Pocho está triste ya que no puede estar junto a su hijo Tomás en el día de su 15 cumpleaños. En su cuenta de Instagram, el exdeportista argentino le dedicó unas palabras emotivas: “Loquito qué lindo que estés así de grande , después de muchísimo tiempo pensé que hoy iba a festejar con vos un cumpleaños”.

Lavezzi prosiguió explicando sus deseos: “Quería festejarlo en tu sintonía, con tus amigos con tu gente, esa gente que hoy empezás a elegir y que van a formar parte de tu vida, quería estar. Pensé que este año podía, pinto esta y no se puede”. Esas últimas palabras se debe a que por motivos del aislamiento social obligatorio, el exdelantero de la Selección Argentina no puede (así como nadie) viajar para pasar tiempo con sus seres queridos, en este caso su progenitor.

“Pero como te digo siempre tenemos una vida por celebrar juntos. Disfruta, disfruta, disfruta. Feliz cumpleaños vida mía. Te amo y extraño”, escribió el Pocho. Una de las respuestas que sorprendió a sus seguidores fue la del futbolista de Estudiantes de La Plata, Javier Mascherano. El exmediocampista de River le comentó: “Feliz cumple Tomi”, junto a un emoji de una torta. El arquero de Estudiantes, Mariano Andújar, también le dedicó unas palabras a Tomas: “Muy feliz cumple al guachin”.

Un viejo romance

En las últimas horas, Griselda Siciliani hizo un vivo en las redes junto a Jorgelina Aruzzi el cuál fue difundido por el conductor del programa Los Ángeles de la mañana. Ángel De Brito recordó que había sido él quién le preguntó a la exnovia de Adrián Suar por una supuesta relación con Lavezzi. Publicó lo que pasó hace unos años en Bailando por un sueño: “¿Estás soltera?¿Es cierto que saliste con el Pocho Lavezzi?”, fue la pregunta directa que hizo. Entre muchas risas nerviosas, Griselda Siciliani negó el hecho. “No es cierto, nada que ver. Lo conozco, es divino, pero no estoy con él”, dijo. Tiempo después, trascendió que era cierta la relación.

Jorgelina Aruzzi le preguntó a Griselda por el hecho anteriormente contado: “Aquel Ángel De Brito… a ese muchacho no le importaba si bailabas bien o mal, él quería saber con quién habías estado. Por un jugador de fútbol te preguntó”. “Ahora que me decís el primer programa me tiró una pregunta fuerte. Pero bueno, el es así, viste como es Ángel. Yo ya sabía que tal vez me iban a preguntar esas cosas. Pero igual logró sorprenderme. Si bien me imaginaba que podía ir por algún lado así, nunca pensé que me haría esa pregunta”, respondió.