“¡Es un papelón!” ¿Qué preocupa a Barbie Vélez?

Barbie Vélez regresará a la pista del Bailando por un Sueño, cuatro años después de su última presentación. La modelo participó del certamen en 2016, pero se bajó a último momento. Es que la hija de Nazarena Vélez estaba pasando por un grave conflicto con su ex pareja. Barbie se bajó en medio de una disputa legal. La modelo había acusado a su ex novio, Fede Bal, de ejercer violencia de género contra ella. El mediático también era participante del concurso, por lo que Barbie pensó que sería mejor ausentarse.

Ella lo había explicado así: “Después de mucho pensarlo tome una decisión. No voy a participar del Bailando 2016. Sé que me criticaron mucho por subirme y seguramente lo harán por bajarme. Pero entiendo que al exponerme, eso ocurre y lo acepto. Quiero preservarme. Pensé que iba a poder, pero acercándose la fecha siento que no estoy preparada. No es en el show más popular del país donde deba debatir o seguir exponiendo mi presente”, había dicho la modelo.

“Me pone triste tomar esta decisión pero siento que quizás mi participación en el programa banaliza los hechos graves que sufrí y que muchas otras mujeres están sufriendo. Todo esta en manos de la Justicia y es ahí donde debe resolverse”. Y después de agradecer al equipo, dijo: “Hoy la prioridad es seguir adelante sin miedos, ya no quiero momentos difíciles si puedo evitarlos”. Pero, cuatro años después, Barbie Vélez se animó a volver. La modelo no tendrá que cruzarse con su ex en la pista.

Ahora, Barbie está preparando sus pasos desde casa, al igual que el resto de los participantes. La hija de Nazarena Vélez comentó que volver a bailar no se le está haciendo fácil. “Me frustro bastante. Pero también es una cuestión lógica. Estamos ensayando por videollamada para estar en un programa que ve todo el mundo, ¡es un papelón!”, dijo en una entrevista para El Trece. Y, a pesar de su experiencia en el concurso, Barbie comentó: “De repente no te salen las cosas. Es como si mi cuerpo se hubiese olvidado”.

“Ya pasaron cuatro años desde que no estoy. Realmente, en los primeros ensayos no podía creer que ya había bailado antes, porque ahora no siento que me pueda llegar a aprender una coreografía”, dijo. ¿Qué fue lo que la hizo volver? Barbie Vélez confesó: “En otro momento no lo veía como una opción. Este año me sentí preparada. De hecho, no se lo consulté a nadie. Me lo tomé personal. Le pregunté a la gente que me rodea. Muchos estaban de acuerdo, otros no. No me quería dejar llevar. Así que tomé la decisión sin decirle a nadie y después les conté”.