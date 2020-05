Fede Bal se reunió con Beto César por la posibilidad de que fuera su padre biológico

Beto César y Carmen Barbieri estuvieron casados durante cuatro años. Luego de su separación, Carmen volvió a casarse con otro hombre, Santiago Bal. De esa relación nació Fede Bal. Pero, hacen años, circula en el medio televisivo la versión de que Fede es en realidad hijo de Beto, no de Santiago. Años después, el humorista se reunió con el mediático y le dejo en claro como pasaron las cosas. Fede comentó, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, cómo había sido este encuentro.

Por empezar, el actor comentó de dónde había salido este rumor. Todo empezó por el mismo Santiago, después de haberse recuperado del cáncer que sufría. Así lo contó Federico: “Cuando mi vieja quedó embarazada de mí, mi papá le dijo, ‘no es mi hijo’”, comentó el actor, ante la risa de las angelitas. “Yo soy un paciente recuperado de cáncer”, le había dicho Santiago Bal. “Es muy papá eso. Ahí realmente nace el chimento de que soy hijo de Beto César”, dijo Bal. “Todo va de la mano. De verdad”.

Y siguió contando: “Ahí nace el rumor. Entonces, con Beto, hace muy poco tiempo, nos sentamos en un sillón. Él me dijo, ‘vos sabés que yo no soy tu viejo, ¿no?’. Yo le digo, ‘Beto, quedate tranquilo, yo sé que no. Me parezco a mi viejo. Tengo su cara, su humor. Tranquilo, sé que no sos mi papá'”, contó Fede Bal. Y después aclaró: “Son rumores del cáncer”. Es que el tratamiento contra la enfermedad puede traer complicaciones de fertilidad. El mismo Federico tuvo dudas acerca de este tema cuando le diagnosticaron cáncer, hace menos de dos meses.

El mediático ya había comentado que le gustaría ser padre. Es por eso, que una de sus principales dudas, antes de hacerse el tratamiento, fue si tendría la posibilidad de tener hijos. “Es importante que se sepa que hay procesos para cuidar tu esperma, para hacer fertilización asistida más adelante. Se hace por las dudas. Yo congelé”, compartió el actor. “Tengo muchas ganas de criar a un hijo, pero este no es el momento. Hay tantas cosas por solucionar en este país, en esta vida, en este mundo. Siento que hay que estar muy preparado”.

"Sentir que no tengo un pasar económico que me permita darle una crianza linda a ese hijo, me hace replantear un montón de cosas y por eso creo que ser padre es algo que tengo que poner en pausa", dijo el actor. Fede Bal, al igual que la mayoría de los artistas, está siendo afectado por la crisis que enfrenta el mundo del espectáculo, como consecuencia de la pandemia. "Dependo de una filmación de cine, de que abra un teatro…".