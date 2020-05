Fredy Villarreal le pegó a los medios de noticias

Fredddy Villarreal brindó una entrevista donde habló de todo. El humorista que estuvo en el programa de Marcelo Tinelli, Sowmatch, opinó sobre la cuarentena: “Me llama la atención porque es un virus que se va con un lavado de manos y está todo el mundo parado. Es una cosa que ha globalizado al mundo. Hay que esperar a que esto mejore”. Detalló que si sale, pero que cumple con los protocolos de protección del Covid-19: “Hago las compras con todo el protocolo, ayer salí a ver a mis papás porque tengo el permiso para ir a asistirlos, y cuando llego me doy cuenta de que están mejor que yo”.

Respecto a sus padres, Freddy contó: “Tienen más de 80 años. Están re bien abastecidos. Yo valoro aún más poder ir a verlos y estar un poco de tiempo con ellos, porque uno nunca sabe”. Ahí reflexionó sobre las cosas que le gustan: “Pero es como que ahora tengo un bonus track. Toda cosa que me da placer la magnifico a pleno porque hay un montón de cosas que antes me gustaba hacer y ahora me arrepiento porque no las puedo seguir haciendo y entonces disfruto de esos momentos que me da la cuarentena de poder salir a ver a mis papás”.

Villareal expresó: “Esta pandemia no me da miedo, me da tristeza por la gente que está confinada en un lugar muy chico y que necesitan trabajar porque viven al día. Eso me da mucha tristeza”. El actor reflexionó sobre la vida y las prioridades que uno tiene. “Yo siempre fui de valorar las cosas. Yo tuve la suerte de que a mi siempre me en la vida todo me costó muchísimo. Eso es una gran suerte porque uno cuando consigue las cosas realmente le da el valor de haberlas conseguido”.

“Dan malas noticias”

Freddy habló sobre la situación de la Argentina: “Me parece que esta situación necesita flexibilización. Primero lo que quiero aclarar es que la Argentina necesita trabajar, no solo los actores. Y por otro lado, se necesitan programas de entretenimiento. (En los medios) se pasan el Covid-19 como la antorcha de los Juegos Olímpicos. Pero la gente mayor, que es la que más mira televisión, mira el noticiero porque los miran a los ojos y no se sienten solos. Y esa gente, lamentablemente, da malas noticias todo el tiempo, entre fake news y noticias reales. Y eso genera una depresión social muy importante”.

Para finalizar el humorista dijo: “Entonces lo que tienen que hacer los medios no es tapar la realidad, pero darla en una información justa y necesaria. Es injusto que nos hablen todo el tiempo muertos de Europa y Estados Unidos. La gente necesita entretenimiento. Los periodistas pueden informar, pero también hay humoristas que pueden ir a contar chistes o programas de entretenimiento o actores que puedan trabajar con protocolos”.