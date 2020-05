Fuerte acusación de Marianela Mirra: “Me hicieron daño”

El paso de Marianela Mirra por Gran Hermano fue muy controvertido, y de hecho dividió a la audiencia del programa de Jorge Rial. Sin embargo, el espectáculo final estableció un récord de audiencia para el año 2007, y fue el programa más visto de la década. Luego decidió, para sorpresa de todos, abandonar su carrera en el medio y volver a su provincia, Tucumán. Según ella, para poner un spa o lanzar una línea de ropa con su nombre. En su cuenta de Instagram, la tucumana hizo un descargo que muchos relacionaron con lo que pasó en GH.

La modelo comenzó escribiendo: “Gracias muchachada, qué lindo cuando todo es amor y buena onda”. “Les di una parte de mí y es una caricia al alma quien a 13 años se acuerda. No estoy porque no sigo las reglas, no me vendo, no confío. Me hicieron daño y la vida sigue. No es una derrota, es un triunfo y me lo dieron ustedes. ¿Si robé una sonrisa? Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor”, concluyó. Cabe recordar que la joven tuvo un fuerte conflicto con Rial, quién era el conductor de ese programa.

Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, Mirra publicó un video donde dijo: “Y, ¿qué tal? ¿Cómo llevás la cuarentena? ¿Viste qué fácil que es? Yo tenía que convivir con diecisiete personas que no conocía y me decían traidora. ¡Andá!”, haciendo clara alusión al programa Gran Hermano. Con respecto a Bailando por un sueño (certamen donde bailó en el año 2008) ella escribió: “Antes de ir al Bailando me amputo las dos piernas, yo no soy como el resto y los saben”.

“No jodo, no me jodan”

Marianela, además expresó: “¿Por qué no escrachamos a la gente que realmente hace daño? ¿Para qué molestan a la gente que vive en otra? No jodo, no me jodan. ¿No entienden que no me interesan? Ser famosa es un asco para mí, como todos los de cuarta que están en la tv. Dejen en paz a la gente, no cosifiquen más, no dañen, no se rían de la gente, basta!!!”. Ese mensaje todos relacionaron con los dichos del conductor de Intrusos (AméricaTV).

Rial y su pareja en ese entonces, Loly Antoniale, se separaron. Un año después la modelo confirmó que el conductor de América le fue infiel con Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007. En 2014, Jorge rebautizó a Mirra como “la zorra tucumana”, luego de que Marianela (hoy en día tiene 36 años de edad) difundiera una serie de capturas de WhatsApp con conversaciones entre los dos.