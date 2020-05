¿Jorge Rial rompió la cuarentena?

El aislamiento social obligatorio por peligro de contagio de la enfermedad Covid-19, hizo que Jorge Rial se mantega alejado de su nieto de un año Francesco Benicio. Tras mucho tiempo separado, finalmente pudo reencontrarse con el mismo. “Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tome un avión, ni me crucé con nadie. Ni siquiera use transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse”, explicó el conductor.

Subió una foto con las siguientes palabras: “Háblame de complicidad y alegría. Ayer pase el mejor domingo de mi vida. Ver a mi nieto un rato. Disfrutar el amor que se tiene con Emma. Cómo jugaron. Cómo lo cuidó. Y la siesta que nos hicimos los cuatro! Eso si, ahí eligió los brazos de @romipereiro (su esposa)”. En dicha foto se puede apreciar a los nietos que tiene Jorge jugando en el living de al casa, sentados en el piso. Recordemos que hace un tiempo, el 20 de abril, rememoró su aniversario de bodas junto a su esposa Romina Pereiro.

Rial escribió: “No soy un príncipe azul, ni por asomo. Aunque ese día lo parecía. Pero la carroza a veces se vuelve a convertir en calabaza y el príncipe en sapo. Es la vida que te promete magia y te devuelve realidad. Te tocó el más difícil, el más terco, el que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado…¿por qué?La verdad, no tengo respuestas. Tengo una biblioteca llena de defectos y apenas un estante de virtudes. Pero estoy acá, agradeciéndote que me hayas elegido. Que me ames pese a todo y que me soportes”.

“Llego con lo justo”

Además agregó: “Te agradezco que trates de entender y que me tengas paciencia. Yo apenas puedo hacer lo que hago. Llego con lo justo, casi sin aire. Lo único que deseo en este día tan especial es recordar cómo entrabas a esa fiesta. Tus pies no tocaban la tierra, eras el resumen perfecto de la belleza. Te miraba embelesado como un espectador y no como el protagonista de esa historia. Sin poder creer que todo eso me me estaba pasando a mi. Pero me pasó, porque los milagros existen. Todo lo que pueda darte, al lado de lo que me das, es poco”.

Para finalizar expresó: “No me alcanza ni me va a alcanzar nunca. Solo puedo darte mi amor. Se que veces tiene sabor a poco. Quiero volver a sentir el corazón bombeando a mil. Volver a fundirnos en ese abrazo del alma. No soy tu príncipe azul, soy apenas el que te ama y te pide perdón por convertir muchas veces ese carruaje en calabaza. Estoy parado a tu lado diciéndote que te amo. Te agradezco que me enseñes a formar una familia, incluso con piezas que a veces faltan o no encajan. Ojalá hoy sea el primer día del resto de nuestra vida juntos”.