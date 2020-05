Juan Martín del Potro y Jujuy Jiménez se separaron

La relación entre Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro llegó a su fin. Ya no son los incesantes rumores que indicaban que el noviazgo entre ambos estaba en problemas, sino que fue la propio modelo la que confirmó la ruptura. Lo hizo en el programa de hoy de Los Ángeles de la Mañana, convocada por Ángel de Brito. “Fue una relación muy intensa en todo, pasó todo como muy rápido. Hoy la realidad es ésta: sí, nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. No nos estamos hablando”, sentenció Jiménez.

La joven confirmó que vivían juntos con el tenista desde hace poco tiempo en su casa, lo que habría influido en la fractura ya que el aislamiento obligatorio tensó el vínculo. “Veníamos de Miami y no tomé dimensión de lo que podía significar la cuarentena, creo que como muchos. Pensé en focalizarme en mí, en conectar con cosas que me hagan bien en los 14 días que eran la principio. Como soy perceptiva, cuando me doy cuenta de que algo no fluye se me prende la alarma”, advirtió.

Sin embargo, la situación compleja venía de antes, según admitió. Cuando las preguntas giraron hacia un posible reencuentro, Sofía dejó la puerta abierta pero siempre luego de que termine la cuarentena. “La realidad es que la cuarentena nos está pegando como a todos, es un momento de mucha incertidumbre, de mucha reflexión. A mí me está tocando desde ese lugar. Con Juan veníamos medio raros. ¿Viste cuando hay un momento en la pareja donde no te estás escuchando o hay falta de comunicación?”

“Es triste hacer la valija e irme”

Un hecho disparador del fin fue el viaje de su madre a visitarla, confesó Jujuy. “En el medio, de repente, vino mi mamá también a Buenos Aires, pasaban los días y me dije: ‘No puedo dejar de disfrutar a mi vieja que está acá, que tampoco sé cómo va a seguir toda esta situación’. Hay cosas desde el arranque que las vivimos distintas, cosas que por ahí son como muy íntimas de la pareja y que nos agarró justo en la convivencia. No hay una cosa concreta que haya pasado, pero tampoco tengo tan claro todo. Es triste hacer la valija e irme”, aclaró.

Jujuy felicitó al equipo del programa “por el trabajo que están haciendo” para entretener a la audiencia en medio de la pandemia. En medio de los elogios, De Brito le advirtió: “cuidado que te están por atacar”. “Tengo un miedo…”, le respondió la conductora televisiva y expareja de el Pelado López en Antes que sea tarde. Pero la entrevista transcurrió en un clima de cordialidad y respeto, en la que resaltó que le gusta hacerse cargo de su vida y que evita la comodidad.