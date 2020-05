La China Suárez rompió el silencio: ¿Está separada de Benjamín Vicuña?

Días atrás se corrió el rumor de que la China Suárez y Benjamín Vicuña estaban separados. La información fue confirmada por Confrontados, después de que una fuente directa se la comunicara a una conocida revista. Ya se sabía que María Eugenia y Benjamín no estaban viviendo bajo el mismo techo. El actor estaba en su departamento en Palermo, mientras la actriz se había quedado con sus hijas, Rufina y Magnolia, en su casa en un country. Los seguidores de la pareja detectaron que ya no vivían en el mismo lugar y esto llamó la atención.

Una fuente cercana a la pareja le confirmó a la revista Para Ti que la China Suárez y Benjamín Vicuña estaban separados. “Ellos estarían crisis y están viviendo en casas separadas. Un allegado a la pareja lo confirma y le habría dicho a una revista que están separados”, dijo Pampito en el programa de Marina Calabró. “Esta es una información que circula hace unos días y te vas a sorprender porque las novedades vienen de sus fanáticos que descubrieron que ellos están viviendo en casas separadas”, aportó el panelista.

A lo que Marina agregó: “A mí me llama la atención lo que me escriben del equipo periodístico de Para Ti, que es una revista que no se mete en los chimentos de alcoba. Es una revista tranquila, que hace sociedad”, dijo la conductora, reconfirmando así la información. “Si ellos lo publican es porque lo tienen recontra chequeado, confirmado y no hay dudas al respecto”, dijo la conductora de Confrontados. Esta novedad alertó a los seguidores de la pareja. Es que María Eugenia está embarazada.

“En este contexto, vivir en casas separadas, es un dato potente”, había dicho Calabró, refiréndose al embarazo. Hacen solo días se confirmó que la China Suárez está esperando un varón, y que ya está de 5 meses. Últimamente, ni ella ni su pareja están dando detalles de su vida privada. Se guardaron lo del embarazo hasta que se confirmó por un chat privado de la actriz. Esta información se filtró en los medios después de que la China hiciera una consulta a un instituto médico. ¿Qué dijo María Eugenia de la supuesta crisis?

La actriz no habló directamente en televisión, no dio notas. Pero encontró la manera de desmentir los rumores. Lo hizo a través de sus redes sociales. Por empezar, la China Suárez posteó una imagen de unas verduras al horno. Nada fuera de lo común. Sin embargo, más tarde, su pareja, Benjamín Vicuña, publicó un video preparando estas verduras. Ambos estaban en el mismo lugar, almorzando en familia, como si nada hubiera pasado.